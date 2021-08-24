疫情降級 雲嘉南風管處台灣好行3條公車復駛送防疫包

疫情降級，雲嘉南濱海國家風景區管理處轄區3條台灣好行公車「61西濱快線」及「61-1支線」、「179養嘉湖口-幸福公車」已於本月14日復駛，即日起推出買套票贈限量旅遊防疫安全包好康，期為雲嘉南濱海景點帶回人流。

雲嘉南風管處說，「179養嘉湖口-幸福公車」由高鐵嘉義站發車，串接嘉義東石景點及雲林口湖觀光圈產業業者，沿線共設11站，於每周二至周日(平日周一停駛)及國定假日行駛，班次平日每日4往返班次。假日(含國定假日)每日8往返班次。

8月14日起至8月31日止，將延續免費搭乘優惠，9月1日起乘車即採里程計費(可使用現金及電子票證)或可購買乘車一日券(售價170元，於使用當日搭乘路線各班次)，販售地點為超商(ibon、FamiPort)售票機台及可樂旅遊官網。

另於KKDAY官網推出3款特色旅遊套票，購買「海線雙人嘗鮮記(限量15組)」、「候鳥秘境追風趣(限量50組)」或「鹽工鰻魚幸福便當(限量20組)」，每人可獲得旅遊防疫安全包1份。

「台灣好行-61西濱快線」與「61-1支線」從新營客運總站出發，沿線共13處站點，平日周一至周五，採DRTS預約(發車人數最少12人，須提前10日預約)，適合團客預約搭乘。 周六、日及假日，每日6往返班次。

8月14日起可至新營客運總站、超商(ibon、FamiPort)售票機台、可樂旅遊、易遊網及台南好玩卡等售票官網購買乘車一日券(61及61-1路線皆可使用)；台南好玩卡官網另販售府城濱海兩日好行交通聯票，可轉乘台灣好行61(含61-1)路、88路及99路；KKDAY官網亦推出2款深度旅遊套票，由在地觀光圈業者帶隊導覽，凡購買「北門秘境二天一夜小旅行(限量5組)」或「鐵馬漁村一日遊(限量20組)」每人即可獲得旅遊防疫安全包1份

以上活動資訊將陸續公布於「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁，路線資訊可至「179養嘉湖口-幸福公車」官網或「台灣好行-61西濱快線」官網查詢。