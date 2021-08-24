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餐飲業設空汙防制設施 最晚延至明年7月

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
餐廳示意圖。圖／ingimage
餐廳示意圖。圖／ingimage

因應新冠肺炎疫情影響，環保署今天修正發布「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，將新設列管餐飲業應符合本辦法規定期限延至111年1月1日起實施，既存列管餐飲業因配合防疫政策無法於111年2月1日前符合規定者，可提前向直轄市、縣市政府申請展延，但最遲應於111年7月1日符合規定。

環保署表示，2月5日發布訂定本辦法後，原規範新設及既存列管餐飲業應分別自今年7月1日起及111年2月1日起符合本辦法規定，但今年5月中旬以來受疫情影響，期間為配合防疫政策，餐飲業普遍縮短營業時間或採取自主停業，且集氣系統及油煙處理設備業者亦減少人員出勤、停工或配合區域防疫措施限制人員進出，致延宕列管餐飲業改善時程，因此調整列管餐飲業應符合本辦法規定期限。

其中，今年2月5日後新設餐飲業延至111年1月1日起實施，既存餐飲業因配合防疫措施或不可歸責於業者事由，致改善期程延宕，可於期限屆滿前2個月，向直轄市、縣市政府申請展延。

本次修正除考量因應疫情影響的配套措施，對於部分餐飲業因作業空間限制或烹飪條件差異，汙染防制設施設計較為特殊，也增訂列管餐飲業因情形特殊無法依規定設置集氣系統者，得提出替代方案報請直轄市、縣市主管機關個案審核，經同意後可採替代方案執行相關汙染防制，以保留集氣系統設置彈性。

餐飲業 疫情 環保署

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