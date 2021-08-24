疫情降級 體育署補助風帆和風浪板體驗開放報名參加

體育署以彰化縣明道大學為中區水域運動發展基地，將辦理風帆及風浪板等水域運動驗體活動、種子教師培訓課程，因疫情警戒降級，開放民眾報名，體育署補助部分費用，風帆體驗一天課程每人300元，教師培養兩天課程每人800元，相當划算，民眾洽詢熱度高。

明道大學距離台灣西海岸有相當距離，但校內有湖泊，休閒保健系也開設帆船、風浪板、動力艇及獨木舟等多元水域運動課程，因此被教育部選定為110年中區水域風帆及風浪板運動的推廣基地，並辦理風帆體驗及風浪板種子教師培訓。

明道大學希望共享大學資源，提供帆船、風帆、動力挺等水域體驗活動設備；休閒保健系主任葉為谷今天說，將透過完善的水域運動資源及豐富的親水體驗，培養學生及一般民眾親水活動的素養，學習到更完整的水域安全知識、學習水域運動的知識、能力與態度。

賴姓學員表示，她和妹妹報名，明道大學安排專業教練指導風帆及風浪板的操作技巧，她們在疫情期間享受夏日午後乘風破浪，真的很開心，研習活動還有體驗動力艇，享受高速在湖面奔馳的速度感，讓人頓時感覺到了峇里島度假。

台中風帆協會理事長林茗瑋也是水域運動體驗活動講師，分析風帆與風浪板的操作差異性，風帆是指以任何材料來操縱風力使船航行，也稱為風帆，風浪板的操作者則是站在船板上，用手抓著可以往任意方向轉動的帆舵桿控制方向，二者的最大差異在於活動桅杆，風浪板的操作技巧較為複雜且難度也比較高。

林茗瑋說，明道大學蠡澤湖是人工湖，水域面積很適合作為各類水域運動初學者的培訓基地，任何水域體驗活動首重「水域安全教育」，在明道大學參與的所有水域活動體驗者都必須先完成水域安全講習，才能開始盡興體驗風帆及風浪板等各項水域運動。

明道大學體育中心主任張志青說，11月底前還將舉辦3場風帆體驗，國小3年級以上學生即可報名，歡迎親子參加，體育署補助部分費用，每人自費300元；另在8月28、29日及9月25、26日將舉辦兩場次風浪板種子教師培訓，各級學校教師及18歲以上的青年可參加，每人自費800元，風帆與風浪板每梯次限額40人，對風帆有興趣者詳情洽詢明道大學體育中心（04）8876660轉1241，對風浪板有興趣者，上網報名。