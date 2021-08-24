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全台最高的土地公搬家了 雪霸處：惟恐引發森林火災

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
全台最高的雪山翠池土地公廟先前可見金紙、蠟燭，還有水果等祭品。圖／雪霸國家公園保育志工提供
全台最高的雪山翠池土地公廟先前可見金紙、蠟燭，還有水果等祭品。圖／雪霸國家公園保育志工提供

海拔3520公尺全台最高雪山翠池土地公搬家了，雪霸國家公園管理處惟恐祭拜用火不慎，引發森林火災，與林務局東勢林區管理處達成共識，今年7月初將土地公請下山，安奉在台中市和平區八仙山國家森林遊樂區土地公廟，雪霸處期盼山友以一顆虔誠尊敬的心進入山林，也是最好的祝福。

雪山主峰西稜下翠池是全台最高天然湖泊，池旁先前一座就地取材板岩搭建的土地公廟，守護山林、保佑山友平安，土地公廟襯托玉山圓柏純林，及周邊下雪銀白色世界映照，景色如夢似幻，還有山友列為翠池三景之一，因疫情第三級警戒影響，雪霸國家公園今年5月19日封山，8月9日疫情降溫，園區有條件開放營地、步道，有山友發現翠池土地公不見了，現場僅留有「平安」2個大字的板岩。

雪霸處副處長林文和表示，近年來氣候極端異常，今年前半年的久旱不雨，並考量疫情微解封後，民眾湧入山林，部分山友在翠池土地公廟前焚香或插香菸祭拜，廟前甚至發現金紙、蠟燭等，雪霸處惟恐用火不慎而引發森林火災，尤其高山火災搶救難度相當高，今年5月玉山森林大火，耗費大量人力、物力，造成林木及生態體系遭受難以恢復的傷害，讓人記憶猶新。

林文和說，雪霸處與東勢林管處取得共識，今年7月初依照民間習俗禮儀，將翠池土地公請下山喬遷安奉，雪霸處期盼山友以一顆虔誠尊敬的心進入山林，是登山對待山林最好的方式，也是最好的祝福。

雪霸處指出，翠池土地公是1984、1985年間，因為要尋找救國團東勢青年登山會於雪山主峰至翠池之間失蹤的王姓隊員，搜尋人員許願順利找到人將會安奉土地公，後來果真如願尋獲，因此有了翠池土地公，現在喬遷安奉在八仙山國家森林遊樂區土地公廟。

全台最高的雪山翠池土地公有山友列為翠池三景之一，現已成歷史。圖／雪霸國家公園保育志工提供
全台最高的雪山翠池土地公有山友列為翠池三景之一，現已成歷史。圖／雪霸國家公園保育志工提供
雪霸國家公園管理處與林務局東勢林區管理處今年7月初將翠池土地公請下山，現場留有「平安」板石。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處與林務局東勢林區管理處今年7月初將翠池土地公請下山，現場留有「平安」板石。圖／雪霸國家公園管理處提供
全台最高的雪山翠池土地公今年7月初請下山，安奉到八仙山國家森林遊樂區土地公廟。圖／雪霸國家公園保育志工提供
全台最高的雪山翠池土地公今年7月初請下山，安奉到八仙山國家森林遊樂區土地公廟。圖／雪霸國家公園保育志工提供

土地公 山友 疫情

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