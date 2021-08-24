全台最高的土地公搬家了 雪霸處：惟恐引發森林火災

海拔3520公尺全台最高雪山翠池土地公搬家了，雪霸國家公園管理處惟恐祭拜用火不慎，引發森林火災，與林務局東勢林區管理處達成共識，今年7月初將土地公請下山，安奉在台中市和平區八仙山國家森林遊樂區土地公廟，雪霸處期盼山友以一顆虔誠尊敬的心進入山林，也是最好的祝福。

雪山主峰西稜下翠池是全台最高天然湖泊，池旁先前一座就地取材板岩搭建的土地公廟，守護山林、保佑山友平安，土地公廟襯托玉山圓柏純林，及周邊下雪銀白色世界映照，景色如夢似幻，還有山友列為翠池三景之一，因疫情第三級警戒影響，雪霸國家公園今年5月19日封山，8月9日疫情降溫，園區有條件開放營地、步道，有山友發現翠池土地公不見了，現場僅留有「平安」2個大字的板岩。

雪霸處副處長林文和表示，近年來氣候極端異常，今年前半年的久旱不雨，並考量疫情微解封後，民眾湧入山林，部分山友在翠池土地公廟前焚香或插香菸祭拜，廟前甚至發現金紙、蠟燭等，雪霸處惟恐用火不慎而引發森林火災，尤其高山火災搶救難度相當高，今年5月玉山森林大火，耗費大量人力、物力，造成林木及生態體系遭受難以恢復的傷害，讓人記憶猶新。

林文和說，雪霸處與東勢林管處取得共識，今年7月初依照民間習俗禮儀，將翠池土地公請下山喬遷安奉，雪霸處期盼山友以一顆虔誠尊敬的心進入山林，是登山對待山林最好的方式，也是最好的祝福。