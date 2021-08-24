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下班小心 全台15縣市大雨特報、屏東縣豪雨特報

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局針對全台15縣市發布大雨特報、屏東縣豪雨特報。記者曾吉松／攝影
中央氣象局針對全台15縣市發布大雨特報、屏東縣豪雨特報。記者曾吉松／攝影

下班注意，中央氣象局針對全台15縣市發布大雨特報、屏東縣豪雨特報。氣象局指出，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率、屏東縣山區有豪雨發生機率，請注意雷擊及強陣風及溪水暴漲。

氣象局15時30分發布豪雨特報。氣象局指出，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

氣象局發布的大雨特報區域包括，新北市、桃園市、新竹縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

中央氣象局預報員朱美霖表示，明後天受太平洋高壓影響，花東、西半部近山區要留意高溫資訊，山區、西半部平地的午後雷陣雨機率提高。周三、周四山區、西半部地區要留意局部大雨，周五到下周一高壓勢力增強，天氣晴朗炎熱，各地山區午後有明顯雨勢。

圖／擷取自氣象局網站
圖／擷取自氣象局網站

屏東縣 氣象局 豪雨

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