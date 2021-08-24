8成弱勢大專新生打工付學費 台北家扶急募助學金

據台北家扶對家扶大專新生調查指出，高達8成選擇打工支付學費、生活費，上大學對弱勢孩子而言就像是件奢侈的事，必須背負極大壓力。為幫弱勢學生能安心就學，台北家扶中心每年都會發放獎助學金，尤其今年受疫情衝擊，獎助學金需求大增，台北家扶預計發出260名大專學生、共500萬獎助學金。

台北家扶針對大一新生學習狀況調查指出，6成家扶大專新生有學貸壓力、8成會選擇打工支付學費及生活費，而在學習經驗中，有8成缺乏設備及資源輔助學習、7成5困擾因能力不足無法理解課程內容、有6成5因協助家務及照顧家人打工沒有足夠的時間念書。

台北家扶說，家扶孩子在欣喜於考上大學同時，對於上大學有著高達8成的期待值，但卻也高達7成孩子擔憂著未來是否能順利畢業？此外，近5成的家扶大專生也擔憂是否能兼顧學業與家計，近5成大專生擔心沒有足夠資源(學費)完成學業。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，家扶大學生的能力不輸人，但學習資源不足，進而影響學習展現，經濟資源不足也影響他們的追夢勇氣，調查發現，4成家扶大專生沒有自己電腦，就算有電腦，也會擔心速度比別人慢；也有6成5選擇畢業後立刻就業，不敢奢望再進修讀研究所，造成這樣的差異主要是家中經濟壓力，而非學習表現。

她指出，對家扶大專生來說，上大學是為了取得文憑、找到工作增加收入幫忙家計，顯見「上大學」對家扶大專生來說是件奢侈的選擇，背負著極大的心理壓力，透過獎助學金，能幫助孩子自立脫貧、翻轉生命。

來自單親家庭的小薰，今年以優異成績考上頂大。小薰說，自己並非得天獨厚，而是很努力，她每天搭早上5點58分第一班捷運，7到校自修，放學後也會留校到晚上9點才離開。她特別感謝家扶提供的獎助學金，讓她可以減輕上大學後的學費、生活開銷，更專心探索學業。