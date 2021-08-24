重機開放上國道？ 第四季檢核「未保持安全車距最多」

大型重機是否開放上國道爭議多時，交通部去年對於開放重機上國道重啟評估，由中華民國運輸學會進行大型重機行為檢核，評估路段包括國3甲線、台64線、台74線、台88線等路線。運輸學會今也公布第四季的檢核會議成效，其中國3甲線在觀察期間內，大型重機未發生交通事故，小型車則發生23件(含2件受傷事故)，每百萬延車公里事故件數為1.21件。

至於台64線部分，大型重機發生4件交通事故(含2件受傷事故)，小型車發生109件交通事故(含14件受傷事故)，每百萬延車公里事故件數上，大型重機為3.06件、小型車為1.28件。

此外，台74線方面，大型重機發生5件交通事故(含3件受傷事故)，小型車發生245件交通事故(38件受傷事故)，每百萬延車公里事故件數上，大型重機為3.17件、小型車為1.31件。台88線則是在觀察期間內並未發生大型重機交通事故，小型車發生142件交通事故(35件受傷事故)，小型車每百萬延車公里事故件數為1.53件。

至於秩序指標方面，運輸學會表示，國3甲線大型重機共取締23件，小型車取締1070件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為148.07件，小型車為56.49件。台64線大型重機共有127件違規取締，小型車則有4108件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為97.26件，小型車為48.18件。

台74線方面，大型重機取締38件，小型車取締4910件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為24.06件，小型車為26.21件。台88線部分，大型重機取締3件，小型車取締1000件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為6.32件，小型車為10.79件。

運輸學會表示，本季國3甲線部分，大型重機共觀察到13件違規行為，小型車則有149件；台64線部分，大型重機共有63件違規行為，小型車則發生264件，台74線大型重機共有39件違規行為，小型車則為423件。台88線的大型重機共觀察到14件違規行為，小型車為419件。整體而言，第四季檢核結果中，主要不良駕駛行為多為「行進時未保持安全車距」，仍與第一至三季之檢核結果類似。

對此，高公局表示，目前9月底前還將舉辦專家學者座談會，10月舉辦總結會議，針對這四季的重機行為檢核進行評估。