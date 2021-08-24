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女嬰罹先天橫膈膜疝氣 高雄長庚在母胎階段就及時揪出

聯合報 / 記者陳弘逸王昭月／ 高雄即時報導
母胎醫學的產前小兒醫學，在懷孕期間即能應用高端影像設備與分子生物科技來診斷胎兒異常，杜絕畸胎遺憾。圖／高雄長庚提供
母胎醫學的產前小兒醫學，在懷孕期間即能應用高端影像設備與分子生物科技來診斷胎兒異常，杜絕畸胎遺憾。圖／高雄長庚提供

高雄24歲婦女懷孕20周產檢時發現胎兒疑有左側先天性囊性腺瘤樣畸形，轉診高雄長庚醫院，確診為先天性橫膈膜疝氣，隨即啟動跨科會診，一路照護，至第38周順利產下，女嬰出生3天後再接受橫膈膜缺陷修補。此案例亦凸顯「母胎醫學」的重要，歐美醫院早就起步，高雄長庚今年5月間亦成立母胎醫學中心，提前以小兒醫學的技術應用到產前胎兒身上。

因應疫情，高雄長庚今年5月間成立的母胎醫學中心，延至今天才啟用，並公布一起嬰兒罹患先天性橫膈膜疝氣案例。

先天性橫膈膜疝氣(CDH)發生率約1/2500，病因不明，存活率不到60%，嚴重者需使用葉克膜，產前小於50%能診斷出。高雄長庚婦產科醫師收治一名懷孕20周的孕婦，胎兒疑有異樣，經安排核共振檢查，左側胃腸結構進到胸腔，以致肺部發育受限，肺容積僅剩45%，診斷為先天性橫膈膜疝氣。

婦產科立刻照會兒童新生兒科、小兒外科莊錦豪醫師及李信儀醫師共同會診，至38周胎兒順利產出後再修補橫膈膜缺陷，這名女嬰生下時2830公克，所幸在母胎時獲及時治療，平安健康。

母胎醫學的產前小兒醫學，是把產前發現的胎兒問題，提前以小兒醫學的技術應用到胎兒身上，對高危險妊娠患者而言，在懷孕期間即能應用高端影像設備與分子生物科技來診斷胎兒異常，杜絕畸胎的遺憾。

高雄長庚表示，1968年羊膜穿刺檢驗開啟產前診斷先機，1972年即時性超音波的發明讓產前胎兒影像診斷跨出劃時代的一步，此後3、4D超音波的發明，分子生物科技發展，讓產前診斷有了「螢光快速定位雜交檢驗」、「染色體基因晶片分析」。2007年發展的非侵入性唐氏症篩檢，更讓產前診斷邁步前進。

高雄長庚在1994年7月即全面推行母血唐氏症篩檢，羊水中心在1995年7月通過國健署評鑑；產前侵襲性治療診斷也在12月開始進行子宮胎兒內輸血。1996年9月進行南部首例子宮內羊水灌注，1998年7月進行子宮內胎兒胸腔積水治療，開啟南部子宮內胎兒治療的先驅，之後更積極發展level II、3、4D超音波及杜普勒超音波及最尖端的胎兒心臟超音波。

高雄長庚副院長藍國忠今主持院內母胎醫學中心啟用儀式，指母胎醫學中心將是產前診斷與產前小兒醫學的所在，可即時統合，完成複雜、跨科的產前檢查，對台灣母胎健康，將承擔全新任務。

母胎醫學的產前小耳醫學，可提前在胎兒階段判定母嬰健康。圖／高雄長庚提供
母胎醫學的產前小耳醫學，可提前在胎兒階段判定母嬰健康。圖／高雄長庚提供
高雄長庚今年五月間成立的母胎醫學中心，須至今天正式啟用。圖／高雄長庚提供
高雄長庚今年五月間成立的母胎醫學中心，須至今天正式啟用。圖／高雄長庚提供

長庚 子宮 懷孕

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