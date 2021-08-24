快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青少年自殺率連20年攀升 立委籲檢討人力、輔導機制

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲今舉行記者會呼籲，教育部重新檢討現行三級預防輔導機制，改善專輔人員供需失衡的問題。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲今舉行記者會呼籲，教育部重新檢討現行三級預防輔導機制，改善專輔人員供需失衡的問題。記者吳亮賢／攝影

據衛生福利部2020年統計，自殺為台灣青少年族群僅次於意外的第二大死因，自殺死亡率更連續攀升20年。民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲今舉行記者會呼籲，教育部應重新檢討現行三級預防輔導機制，改善專輔人員供需失衡的問題，強化校園輔導安全網。

邱志偉指出，根據近期監委「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告，15至24歲自殺通報逐年上升，從2016年的4365人次至2020年的1萬659人次，增加超過2.5倍，去年該人口群通報人次更占所有通報人口群中的26.4%，各級學校通報學生自傷人次也呈倍數增加，從2016年1029人次上升至2020年的8625人次，成長超過8倍。

邱志偉表示，據教育部統計高中學生接受輔導處(室)介入性輔導需求人次，107學年至108學年增加約3.6萬人次，另多校大學諮商中心主管也反映，晤談時段供不應求的情況令人震驚。邱志偉認為，我國輔導人力資源存在著根本性的問題，人力缺口不減反增，教育部應考慮調整學生輔諮中心組織位階，提升至正式機關，並檢討專輔人員配置比例，針對現行三級輔導機制成效，也應一個月內提出檢討報告。

許智傑表示，按照現行法規配置，大專院校1200名學生僅配置1名專業輔導人員，專業輔導人員工作量龐大又待遇不高的情形下，留任意願低落、流動率高，教育部應於今年檢討「專任輔導教師及專任專業輔導人員之配置」，增加各級學校專業輔導人員配置，提升留任誘因。

羅美玲則提到，境外生在台自殺、自傷事件頻傳，光是在過去一年疫情期間，經媒體報導的就有兩名馬來西亞籍學生、一名日本籍學生在台灣逝世。她表示，自己當初也是來台念大學，了解境外生孤身求學、生活面臨的壓力與挑戰，呼籲政府必須更周延的面對境外生在台輔導議題。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬回應，教育部今年1月起已提高專輔人員薪資，會繼續爭取提升福利待遇，針對自殺人數有提高趨勢，會落實初級輔導，讓老師能察覺身邊需要關懷的學生個案，並加強推動自殺防治守門人機制。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

教育部 許智傑

延伸閱讀

立委致函邀立陶宛議長訪台 外交部：歡迎

擴大高雄養殖生產區 高市海洋局計再增加1200公頃

高雄四區公有市場建物耐震不足 立委邀集會勘後將改善

高雄彌陀海堤美化獲獎 今年9月將持續整建

相關新聞

想知道午後大雨下在哪？ 氣象局臉書分享這訣竅

午後，雨會下在哪，其實有跡可循。中央氣象局臉書粉絲頁《報天氣》今天分享，只要知道吹的是北風、南風、西風還是東風，就可以知...

居家快篩常見五大NG行為 跟著醫師這樣做不會浪費錢

疫情逐步緩降，不少企業與機構為維護場域安全，要求出入必須居家快篩。疫情間協助企業篩檢的台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥...

解封後出外運動竟患髂脛束症候群 醫師：4運動預防

20幾歲的李先先平時很愛騎單車，本土疫情爆發後，只得在家中從事肌力訓練，近日疫情警戒逐步解封，陳先生恢復以往騎單車的習慣...

大樂透連18摃 下期頭獎上看5.2億

大樂透第110077期今晚開獎。中獎號碼為36、01、41、17、40、05，特別號38；派彩結果，頭獎摃龜，連續18期...

【法律快譯通】搬走三角錐被社區罰71萬 幸好法官說不算

國內公寓大廈林立，住戶受社區規約規範，但社區規約是否能無限上綱？桃園一住戶因社區設置的三角錐警示區妨礙通行，他擅自搬離三角錐，竟被社區要求支付71萬元罰款，管委會提告要求住戶履行，但法官認為該社區開會通過的罰款條款，侵害到人民的財產權，判決管委會敗訴，不過淡水某住戶認為社區規約禁止使用桶裝瓦斯，侵害住戶自由，提告請法官認定規約無效卻遭駁回。

餐飲業設空汙防制設施 最晚延至明年7月

因應新冠肺炎疫情影響，環保署今天修正發布「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，將新設列管餐飲業應符合本辦法規定期限延至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。