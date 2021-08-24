青少年自殺率連20年攀升 立委籲檢討人力、輔導機制

據衛生福利部2020年統計，自殺為台灣青少年族群僅次於意外的第二大死因，自殺死亡率更連續攀升20年。民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲今舉行記者會呼籲，教育部應重新檢討現行三級預防輔導機制，改善專輔人員供需失衡的問題，強化校園輔導安全網。

邱志偉指出，根據近期監委「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告，15至24歲自殺通報逐年上升，從2016年的4365人次至2020年的1萬659人次，增加超過2.5倍，去年該人口群通報人次更占所有通報人口群中的26.4%，各級學校通報學生自傷人次也呈倍數增加，從2016年1029人次上升至2020年的8625人次，成長超過8倍。

邱志偉表示，據教育部統計高中學生接受輔導處(室)介入性輔導需求人次，107學年至108學年增加約3.6萬人次，另多校大學諮商中心主管也反映，晤談時段供不應求的情況令人震驚。邱志偉認為，我國輔導人力資源存在著根本性的問題，人力缺口不減反增，教育部應考慮調整學生輔諮中心組織位階，提升至正式機關，並檢討專輔人員配置比例，針對現行三級輔導機制成效，也應一個月內提出檢討報告。

許智傑表示，按照現行法規配置，大專院校1200名學生僅配置1名專業輔導人員，專業輔導人員工作量龐大又待遇不高的情形下，留任意願低落、流動率高，教育部應於今年檢討「專任輔導教師及專任專業輔導人員之配置」，增加各級學校專業輔導人員配置，提升留任誘因。

羅美玲則提到，境外生在台自殺、自傷事件頻傳，光是在過去一年疫情期間，經媒體報導的就有兩名馬來西亞籍學生、一名日本籍學生在台灣逝世。她表示，自己當初也是來台念大學，了解境外生孤身求學、生活面臨的壓力與挑戰，呼籲政府必須更周延的面對境外生在台輔導議題。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬回應，教育部今年1月起已提高專輔人員薪資，會繼續爭取提升福利待遇，針對自殺人數有提高趨勢，會落實初級輔導，讓老師能察覺身邊需要關懷的學生個案，並加強推動自殺防治守門人機制。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )