快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人尿失禁困擾 醫用「尿道中段懸吊術」還她正常生活

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中醫院婦產科醫師林新旺說，尿失禁並不可怕，只要就醫治療並透過運動、體重與飲水控制，都是可以被改善治癒的。圖／台中醫院提供
台中醫院婦產科醫師林新旺說，尿失禁並不可怕，只要就醫治療並透過運動、體重與飲水控制，都是可以被改善治癒的。圖／台中醫院提供

一名55歲婦人長年忍受腹部下墜感、時常會感到尿急，還有頻尿困擾，常常一大笑、咳嗽後，褲子就濕一片，不僅不敢出門，連久站都會漏尿，嚴重影響日常生活，不得不使用尿布避免漏尿。她原本忌諱手術，後來因朋友介紹，到部立台中醫院婦產科就診；醫師林新旺透過骨盆腔檢查，確定她罹患了應力性尿失禁，經進行尿道中段懸吊術治療，終於獲得良好改善，不再漏尿。

林新旺指出，應力性尿失禁，症狀輕者，可以用凱格爾骨盆底肌肉訓練的方式治療，大約6成有效；若症狀嚴重，則建議手術治療。所謂的尿道中段懸吊術，是經由閉孔在承受壓力最大的尿道中段，以無張力的懸吊帶，懸在尿道中段，與組織結合形成強硬的組織，平時對尿道不會造成張力，當腹壓產生時，稍微鬆弛的器官往下墜時，這個懸吊在就可以有效地支撐尿道，防止壓迫到膀胱。

他說，這個手術除了傷口小、恢復快速，手術還能在20分鐘內完成，改善尿失禁成功率高達90%。

林新旺說，20歲到45歲生育年齡女性，也會因懷孕和生產過度用力造成韌帶鬆弛，而導致尿失禁。其他高風險其他成因還包括慢性咳嗽、慢性肺部疾病造成腹部壓力增加、長期便祕、體重過重，以及搬重物勞力工作等，除了影響生活品質、性生活、併發皮膚紅癢、起水泡或潰瘍、泌尿道發炎感染，也很可能會對心理方面造成影響，比如自卑、憂鬱等，影響到人際和社交關係。

他呼籲，婦女的尿失禁症狀以往常認為是一種自然老化的現象，所以老人家常常不予理會沒有積極的尋求治療。事實上，除了手術治療外，症狀輕徵者也選擇保守療法，包括凱格爾運動、骨盆電刺激、生物回饋運動、藥物等。其中，尤以加強核心肌群的訓練，促進脊椎深層與骨盆底肌間平衡與協調，可以有效減緩漏尿發生。林新旺提醒，尿失禁並不可怕，只要就醫治療並透過運動、體重與飲水控制，都是可以被改善治癒的。

尿失禁 手術 咳嗽

延伸閱讀

母愛捐腎兩歲幼女重生 台大醫院完成高難度幼童換腎

9旬翁肋骨骨折飽受折磨 醫師這一招固定助復原

疑國道行車糾紛釀槍響 26歲男手腕中彈手術中

男子抗癌10年竟長出D罩杯 崩潰「厚衣服也藏不住」

相關新聞

想知道午後大雨下在哪？ 氣象局臉書分享這訣竅

午後，雨會下在哪，其實有跡可循。中央氣象局臉書粉絲頁《報天氣》今天分享，只要知道吹的是北風、南風、西風還是東風，就可以知...

居家快篩常見五大NG行為 跟著醫師這樣做不會浪費錢

疫情逐步緩降，不少企業與機構為維護場域安全，要求出入必須居家快篩。疫情間協助企業篩檢的台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥...

解封後出外運動竟患髂脛束症候群 醫師：4運動預防

20幾歲的李先先平時很愛騎單車，本土疫情爆發後，只得在家中從事肌力訓練，近日疫情警戒逐步解封，陳先生恢復以往騎單車的習慣...

大樂透連18摃 下期頭獎上看5.2億

大樂透第110077期今晚開獎。中獎號碼為36、01、41、17、40、05，特別號38；派彩結果，頭獎摃龜，連續18期...

【法律快譯通】搬走三角錐被社區罰71萬 幸好法官說不算

國內公寓大廈林立，住戶受社區規約規範，但社區規約是否能無限上綱？桃園一住戶因社區設置的三角錐警示區妨礙通行，他擅自搬離三角錐，竟被社區要求支付71萬元罰款，管委會提告要求住戶履行，但法官認為該社區開會通過的罰款條款，侵害到人民的財產權，判決管委會敗訴，不過淡水某住戶認為社區規約禁止使用桶裝瓦斯，侵害住戶自由，提告請法官認定規約無效卻遭駁回。

餐飲業設空汙防制設施 最晚延至明年7月

因應新冠肺炎疫情影響，環保署今天修正發布「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，將新設列管餐飲業應符合本辦法規定期限延至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。