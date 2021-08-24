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少男包皮過長變「發紫奶油獅」 醫師推拿復位超尷尬

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
一張圖讓你了解各種包皮問題。圖／安南醫院提供
一張圖讓你了解各種包皮問題。圖／安南醫院提供

有些男性有包皮過長的問題，但往往覺得麻煩或不好意思而未就醫，台南市一名19歲少男最近與女友行房後，因包皮過長，發生嵌頓性包莖，龜頭漲得又紫又腫，不得不上醫院。泌尿醫師表示，遇到這種情況，會先徒手搓揉，嘗試將包皮推前，如果沒辦法，只好開刀。男性如果不想陷入陰莖又痛又腫，在醫院被醫師搓揉的窘境，還是要重視包皮過長的問題。

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍形容這名少男腫漲的性器，像是「一頭發紫的奶油獅」，相當傳神，他表示，這名少男有包皮過長的問題，女友也有反應，少男曾就醫，醫師稱手術後，至少要「停機」一個月，讓少男相當猶豫，但最近卻發生嵌頓性包莖，不得不接受手術。

少男最近某夜與女友行房後睡著，第二天醒來卻發現龜頭又腫又痛，連忙前往醫院，經醫師一陣搓揉「手動復位」後，暫時解除危機，而之後接受包皮槍手術，割除過長包皮。

董聖雍說，包莖是指包皮推不下來，但嵌頓性包莖則是相反為包皮推不回去，是泌尿科急症之一，原因是過長的包皮在被推下後，由於包莖或過緊的包皮開口，造成包皮卡在龜頭下方的冠狀組織內，好比「緊箍咒」一樣，故無法順利把包皮推回原本位置。

嵌頓性包莖最常見於以下情況，小朋友被鼓勵洗澡時將包皮翻下來清潔卻忘記推回去、年輕人性行為時將包皮推下卻因勃起時龜頭漲大讓包皮推不回去、老人家接受醫療行為如置放尿管或膀胱鏡檢查後，包皮沒有立即復位。在陰莖上綁橡皮筋助興、裝飾珠寶戒指甚至「入珠」後造成包皮推動很困難，以上情形中又以血氣方剛的青少年最常發生嵌頓性包莖情況，大約有1%的發生率。

董聖雍表示，嵌頓性包莖會引發包皮末端和龜頭血液淋巴循環不良，進而引發水腫脹痛，若缺血太久甚至會引發龜頭壞死，時間可能數小時至數天不等。因此，若包皮推不回去時應儘速就醫，醫師會嘗試將龜頭盡量捏至消腫，再徒手將包皮進行復位。若龜頭還是塞不回去，此時會緊急進行包皮背側切開手術，儘速恢復陰莖血流供應，並等到發炎水腫狀況改善後再施行包皮環切手術，徹底解決嵌頓性包莖問題。

董聖雍表示，包皮環切手術可對應之適應症如下：包皮口狹窄無法推下包皮的包莖情況、嵌頓性包莖、反覆性包皮龜頭炎與包皮過長。安南醫院泌尿科引進新式包皮槍手術，對病人的好處在於出血量小、疼痛不明顯、傷口更美觀與恢復時間短，有需求的朋友可以來院諮詢醫師，勿因害羞延誤病情。

台南市立安南醫院沁尿科醫師董聖雍。圖／醫院提供
台南市立安南醫院沁尿科醫師董聖雍。圖／醫院提供
台南市立安南醫院沁尿科醫師董聖雍。圖／醫院提供
台南市立安南醫院沁尿科醫師董聖雍。圖／醫院提供
各項包皮手術比較表。圖／安南醫院提供
各項包皮手術比較表。圖／安南醫院提供

手術 醫師 陰莖

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