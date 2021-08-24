母愛捐腎兩歲幼女重生 台大醫院完成高難度幼童換腎

快要滿兩歲三個月的陳小妹，生日是六月六日，但七月九日這天，是她的第二個生日。母親在這天將左腎捐給她，經過台大醫院醫療團隊精湛的手術和細心的照顧，這顆腎在陳小妹身體裡重新運作起來，她終於可以脫離腹膜透析，走向正常成長。參與手術的台大新竹分院副院長蔡孟昆表示，受到病情和疫情一波三折，才順利完成台大首例體重十公斤以下、術前交叉試驗陽性的腎臟移植兒童案例，難度非常高，見證母愛的偉大。

台大醫院今舉辦線上記者會，慶祝陳小妹重獲新生，她的母親本來沒有要發言，被問到心情僅說「謝謝台大醫院給我們活下去的機會，我們一定會珍惜」，一開口就哽咽落淚。陳小妹在媽媽懷中抱著台大醫院送的吉祥物醫寶娃娃，露出開心笑容，台大醫院副院長賴逸儒說，孩子的笑容就是無價的回饋。

台大醫院小兒部主治醫師蔡宜蓉表示，陳小妹出生一周就因腹脹、食慾不佳、全身水腫而住進加護病房，腎臟在短短一個月內失去功能，時常需要緊急血液透析。英國研究顯示，一歲以下嬰幼兒出現腎末期病變的機會是每百萬人9到16人，很多都與先天異常相關，陳小妹就是WT1基因突變導致的早發性腎病症候群。

護理長劉蕙婷表示，陳小妹四個月大就開始居家腹膜透析，創下年紀最小的紀錄，媽媽也很勇敢，學會操作技術，面對陳小妹嘔吐等不舒服，心疼之餘還要堅強起來，與醫師、個管師、營養師合作，努力提升營養吸收，幫助孩子有足夠體重可以接受後續手術治療。見證勇敢的媽媽和陳小妹平安健康的出院，大家都非常高興。

台大兒童醫院院長黃立民表示，基因醫學部檢查後發現，陳小妹只要能解決腎臟問題，之後成長發育問題就不大了，便請移植團隊接下這個艱難的任務。蔡宜蓉表示，病因確診非常重要，發現陳小妹是因為WT1基因導致的顯性遺傳疾病，便可準備腎臟替代治療。

外科部主治醫師李志元表示，術前發現孩子體內有會攻擊媽媽腎臟的抗體，需要先用免疫抑制的藥物去中和掉這些抗體。手術需要精巧的技術去接合孩童細小血管，共花了五個多小時。另外，小孩腎臟長軸只有三公分左右，成年人腎臟長軸大約是十公分，移植後佔了孩子腹腔的一半，必須先用人工網膜去修補，才能夠把肚子關起來。