下個颱風可能形成時間點？ 氣象局預報員這麼說

太平洋高壓勢力上升，中央氣象局今天上午舉辦記者會提醒民眾留意高溫資訊，至於下個颱風可能形成時間點，氣象局預報員朱美霖表示，台灣周邊海域有對流雲系持續消長，但是否進一步發展，仍在觀察中。

朱美霖說，台東長濱已經連續三天36度高溫、花蓮縱谷也出現36度以上高溫，未來一周受到太平洋高壓勢力增強影響，各地晴朗炎熱，民眾要注意高溫資訊。山區、近山區午後可能出現明顯雨勢，要特別留意。

朱美霖表示，明後天受太平洋高壓影響，花東、西半部近山區要留意高溫資訊，山區、西半部平地的午後雷陣雨機率提高。周三、周四山區、西半部地區要留意局部大雨，周五到下周一高壓勢力增強，天氣晴朗炎熱，各地山區午後有明顯雨勢。

朱美霖表示，整理來說，未來一周天氣晴朗炎熱，各地氣溫30度以上，西半部33到35度，局部地區如：花東縱谷、南投、台北盆地等中午前後要留意有36度以上高溫。

至於下一個颱風可能形成的時間點？朱美霖說，未來一周沒有明顯的颱風形成訊號。她進一步表示，在氣候統計上，約有5成5的颱風在7到9月生成。現在從全球衛星雲圖上可以看到，台灣周邊海域有對流雲系持續在消長中，持續觀察是否有低氣壓或者熱帶低氣壓形成。