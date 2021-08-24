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消保處公布快煮水壺品質檢測 3成標示不符規定

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

快煮水壺因具有比瓦斯爐煮水安全，比電熱水壺節省時間的優點，逐漸成為民眾購買使用之家電用品。為維護消費者權益，行政院消保處日前購樣10件市售「快煮水壺」進行檢測及查核。 「品質項目」全部符合規定；「標示項目」3件不符合規定；「重要零組件比對」1件不符合規定。消保處已請主管機關經濟部依法處理。

快煮水壺之品質安全關涉民眾居家之安全。消保處表示，為保障購買及使用快煮水壺消費者之權益，消保處與經濟部標準檢驗局合作，4月間在北部地區的實體店面及網路商店合計購樣10件市售「快煮水壺」。由標準局進行品質部分檢測，項目包括「溫升」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」及「構造檢查」；另分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等規定進行標示檢視及「重要零組件比對」查核。

消保處表示，「標示項目」經查核違反「商品檢驗法」部分，已依同法第59條第1項規定，通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

消保處提醒消費者，選購快煮壺時，應購買貼附有「商品檢驗標識」之快煮壺商品( 商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/ )。並檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

消保處表示，快煮水壺應依其水位標示記號之容量限制裝水，並勿在沸騰時打開蓋子，以防沸水噴出造成危險；且不可於壺身未裝水時插電使用。並確保於穩固平坦且孩童無法觸及的檯面上使用，以免水壺打翻，造成產品受損或人員受傷。

行政院

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