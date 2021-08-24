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玉山將步道難度劃分0至6級 籲山友挑選適合的路線行程

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園步道依難度路程分為0至6級，明白告知適合山友對象及具備能力跟裝備。圖／玉管處提供
玉山國家公園步道依難度路程分為0至6級，明白告知適合山友對象及具備能力跟裝備。圖／玉管處提供

玉山國家公園將現有步道難度劃分為0至6級，例如平緩無障的塔塔加遊憩區屬於0級，適合全齡人口，八通關越嶺全程需花費5天以上，屬於5級難度的深山偏遠有困難地形路線，6級則是積冰雪或非既定的路線，呼籲遊客循序漸進，挑選適合自己與同伴的路線來規劃行程。

玉山國家公園延續防疫措施，今日起至9月6日仍維持第二級警戒，雖然山屋仍未開放，但觀察降級兩周來從事單日往返或住宿營地的情況尚未有失序狀況傳出，對比國內疫情漸趨穩定，不少人都會想攜家帶眷抓住暑結速的開學前出遊，建議民眾挑選適合自己能力的步道等級來逐步恢復山林活動。

玉管處表示，有關玉山國家公園步道分級，0級的塔塔加遊憩區適合全齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車使用；1至2級為1日內可完成，且設施良好的步道如南橫天池步道及八通關越嶺東段、雲龍瀑布步道、中之關步道；3至5級以上則屬較偏遠之山區，建議民眾應具備地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力；第6級則為積雪（冰）之第3至5級步道或非屬既定路線，民眾欲前往時，至少需具備雪地行進或相關技術攀登能力。

由內政部營建署邀集登山界共同訂出國家公園步道系統分級，是將國內3座高山型國家公園步道依其難度劃分為0至6級，玉山國家公園內各步道，適合對象及相應技能，可以參閱玉管處官網 https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsG

玉山國家公園公布8月24日至9月6日園內各場域的防疫管制指引情形。圖／玉管處提供
玉山國家公園公布8月24日至9月6日園內各場域的防疫管制指引情形。圖／玉管處提供
玉山國家公園步道依難度路程分為0至6級，明白告知適合山友對象及具備能力跟裝備。圖／玉管處提供
玉山國家公園步道依難度路程分為0至6級，明白告知適合山友對象及具備能力跟裝備。圖／玉管處提供

玉山國家公園 南橫 疫情

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