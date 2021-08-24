玉山將步道難度劃分0至6級 籲山友挑選適合的路線行程

國內公寓大廈林立，住戶受社區規約規範，但社區規約是否能無限上綱？桃園一住戶因社區設置的三角錐警示區妨礙通行，他擅自搬離三角錐，竟被社區要求支付71萬元罰款，管委會提告要求住戶履行，但法官認為該社區開會通過的罰款條款，侵害到人民的財產權，判決管委會敗訴，不過淡水某住戶認為社區規約禁止使用桶裝瓦斯，侵害住戶自由，提告請法官認定規約無效卻遭駁回。

2021-08-24 21:31