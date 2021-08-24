聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山將步道難度劃分0至6級 籲山友挑選適合的路線行程
玉山國家公園將現有步道難度劃分為0至6級，例如平緩無障的塔塔加遊憩區屬於0級，適合全齡人口，八通關越嶺全程需花費5天以上，屬於5級難度的深山偏遠有困難地形路線，6級則是積冰雪或非既定的路線，呼籲遊客循序漸進，挑選適合自己與同伴的路線來規劃行程。
玉山國家公園延續防疫措施，今日起至9月6日仍維持第二級警戒，雖然山屋仍未開放，但觀察降級兩周來從事單日往返或住宿營地的情況尚未有失序狀況傳出，對比國內疫情漸趨穩定，不少人都會想攜家帶眷抓住暑結速的開學前出遊，建議民眾挑選適合自己能力的步道等級來逐步恢復山林活動。
玉管處表示，有關玉山國家公園步道分級，0級的塔塔加遊憩區適合全齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車使用；1至2級為1日內可完成，且設施良好的步道如南橫天池步道及八通關越嶺東段、雲龍瀑布步道、中之關步道；3至5級以上則屬較偏遠之山區，建議民眾應具備地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力；第6級則為積雪（冰）之第3至5級步道或非屬既定路線，民眾欲前往時，至少需具備雪地行進或相關技術攀登能力。
由內政部營建署邀集登山界共同訂出國家公園步道系統分級，是將國內3座高山型國家公園步道依其難度劃分為0至6級，玉山國家公園內各步道，適合對象及相應技能，可以參閱玉管處官網 https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsG 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言