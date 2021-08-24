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8月累計193人熱傷害 個人化「樂活氣象App」防中暑

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
中央氣象局、衛福部國民健康署，及中研院，共同打造個人化「健康氣象跨域服務」。圖／取自樂活氣象App
中央氣象局、衛福部國民健康署，及中研院，共同打造個人化「健康氣象跨域服務」。圖／取自樂活氣象App

全球氣候異常，台灣夏日連年成為「紅番薯」，光是今年8月就有193人，當每日最高溫超過34度，因中暑而掛急診的例子就增加4倍。中央氣象局、衛福部國民健康署，及中研院合作，在「樂活氣象App」平台，共同打造個人化「健康氣象跨域服務」，提供天氣訊息與即時預警、健康叮嚀等資訊，第一步先從「熱傷害疾病」開始。

何謂熱傷害？國健署副署長賈淑麗說，熱傷害是身體沒辦法調節高溫，所產生的疾病統稱，包含熱痙攣、熱衰竭，與熱中暑。其中，熱中暑最為嚴重，若處理不當，恐引發器官衰竭甚至死亡，且死亡率甚至超過30%。

中研院環境變遷研究中心副主任龍世俊指出，結合氣象局、健保資料庫數據發現，當每日最高溫達到34度以上，因中暑而掛急診的例子就增加4倍，男性則為3.5倍，但女性卻大增為7.4倍，老人則是5.25倍。

免於高溫危害，民眾現在只要下載「樂活氣象App」，點選健康氣象欄目，即可看到個人化的即時健康預警等資訊，App提供未來5天預警訊息，更夠依照自己訂定的旅程與景點，隨時接收專屬的最新天氣資訊，即便人在異地，也能夠分享給親朋好友相關天氣警訊，提醒長輩預防熱傷害。

●樂活氣象App「健康氣象」六大服務

1. 即時健康氣象預警

針對各種易受天氣影響的疾病，提供未來5天的預警訊息，並以注意、警戒、危險到高危險共4個黃橙紅紫等級與訊息，提醒民眾進行超前部署及防護。

2. 健康小叮嚀

除每天的預警、週報、衛教資訊外，還有特別為小孩、長輩、慢性病者、戶外工作者及運動員等不同的應用情境，提供豐富且多元的健康及天氣資訊。

3. 關心家人與親友

國人可利用預警服務功能，獲得所有被關心的家人所在地之預警訊息，並分享及提醒給家人相關健康防護資訊。

4. 疾病衛教資訊

以易懂、擬人的插圖，提供疾病的預防要訣、急救五步驟、熱傷害種類、人體溫度調節及慢性病患小叮嚀等豐富多元的衛教資訊。

5. 今日全台預報

除所在地的健康預警訊息外，還有一目瞭然的「今日全臺預警」，提供需要前往其它縣市的民眾，可預先查詢目的地的健康預警狀況並做好準備，以降低傷害發生。

6. 就近急救醫院資訊

當有需要緊急就醫時，「健康氣象」服務內的 SOS功能可立即提供就近醫療院所資訊，並更貼心的提供抵達醫院前的相關急救方法，協助舒緩病患的不適情形。

高溫 中暑

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