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照顧農村高齡者 農委會「綠色照顧計畫」開跑

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會今天公告「農村社區綠色照顧計畫」。記者吳姿賢／攝影
農委會今天公告「農村社區綠色照顧計畫」。記者吳姿賢／攝影

台灣進入高齡社會，為照顧農村高齡者並導入青壯年人力，農委會今天公告「農村社區綠色照顧計畫」，將以綠場域、綠飲食、綠療育及綠陪伴為主軸，結合農漁會或其他長照據點，形成綠色照顧服務網，補助社區發展協會、公益性社會團體推動此計畫。

台灣進入高齡社會，農委會表示，為使農村高齡者在地健康老化，並導入青壯年人力給予心靈關懷，自109年起輔導辦理農村社區綠色照顧24個示範社區，並研議推動農村社區綠色照顧計畫。

計畫試辦過程中，因受全國疫情三級警戒影響，多數農村社區關閉老人共餐活動中心等場所，為解決問題，農委會表示，今年六月中旬開始針對試辦的農村社區，推動「農村高齡者停聚不停食」方案，每日提供餐盒給原參與共餐的農村高齡者，讓社區志工送到行動不便的高齡者家中，疫情期間也能享用到溫熱餐食。

農委會副主委陳添壽表示，農村社區綠色照顧是以「綠陪伴」、「綠飲食」、「綠療育」及「綠場域」4面向為主軸，透過導入社區青壯年人力，強化高齡者的社區參與、飲食營養、心理健康、手作療育與友善環境等層面，未來並結合農、漁會綠色照顧站或其他部會的長照據點形成綠色照顧服務網絡。

雲林縣口湖鄉蚵寮社區發展協會總幹事陳玉釵、彰化縣埔鹽鄉大有社區理事長吳素秋說，疫情期間該方案不但溫暖農村高齡者的胃，也透過社區志工的關心，溫暖了高齡者。

農委會 疫情

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