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影／女大生打耳洞卻長出2顆小肉瘤 原來是蟹足腫惹禍
高雄一名20歲女大學生去年到耳飾店打耳洞，雙耳各打2個，結果右耳耳洞一個多月後竟長出2顆像花生米一般的肉瘤，後來到高雄長庚求診，原來是蟹足腫體質造成耳洞傷口組織增生，經評估後開刀切除，耳朵才恢復平整。
高雄長庚醫院耳鼻喉部主治醫師何俊賢說，這名20歲女大學生左右耳的耳軟骨與耳垂處各打兩個耳洞，結果右耳軟骨冒出前後對稱的肉瘤，應是打耳洞誘發蟹足腫所致。
何俊賢表示，具蟹足腫體的人，因本身纖維母細胞活性特別好，當皮膚有傷口時，就會增生成肥厚組織，治療上有局部注射類固醇、手術切除、局部放射治療等方法，經討論後，採取開刀切除，視情形合併放射治療。女大學生切除耳軟骨肉瘤後，幾個月來耳殼未再增生新的蟹足腫組織。
至於那些人打耳洞會有風險?何表示，包括有蟹足腫家族史的民眾、30歲以下的男性或女性，或黃種及黑種等深色皮膚的人，都比較容易有蟹足腫情形。若是蟹足腫體質者，要特別注意耳洞，臉上痘痘等傷口的照護。
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