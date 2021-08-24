聽新聞
test
0:00 / 0:00
不准裝純 食藥署預告蜂蜜純度新規 違規最高罰400萬
「蜂蜜不純砍頭」！坊間常見店家標榜蜂蜜純度，以吸引消費者青睞。衛福部食藥署今天針對蜂蜜純度預告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」草案，除非是百分之百純蜂蜜產品才能標示為「蜂蜜」，否則僅能標示為「調製蜂蜜」或「加糖蜂蜜」。新制預計於2023年7月1日上路，若違規則最高開罰新台幣400萬元。
食藥署食品組簡技陳瑜絢表示，由於外界常常對於販售的蜂蜜是否為「純蜂蜜」有許多意見，且坊間也常看到蜂蜜調味類的產品，因此食藥署著手訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」。
草案規定只要蜂蜜有添加其他原料者，若蜂蜜含量達60%以上者，仍需標示為「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。如添加糖或糖漿者，品名應標示為「加糖蜂蜜」；添加糖以外的其他原料，品名應標示為「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。
若蜂蜜含量未達60%，且品名含「蜂蜜（蜜）」字樣者，品名應完整標示為「蜂蜜（蜜）口味」或「蜂蜜（蜜）風味」；像是過去坊間常見的「蜂蜜糖漿」，則應標示為「蜂蜜口味糖漿」。
陳瑜絢說，若是標示為「蜂蜜」、「蜜」、「100%蜂蜜」、「100%蜜」、「純蜂蜜」、「純蜜」等產品，則應僅含蜂蜜成分；未添加蜂蜜的包裝糖漿產品，品名則不得標示「蜂蜜」或「蜜」等字樣。
目前草案為預告期，評論期為60日。草案如順利通過，新制將於2023年7月1日正式上路。 未來業者若應標示而未標示，將處以新台幣3萬至300萬元；如標示不實則將處以新台幣4萬至400萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言