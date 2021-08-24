不准裝純 食藥署預告蜂蜜純度新規 違規最高罰400萬

「蜂蜜不純砍頭」！坊間常見店家標榜蜂蜜純度，以吸引消費者青睞。衛福部食藥署今天針對蜂蜜純度預告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」草案，除非是百分之百純蜂蜜產品才能標示為「蜂蜜」，否則僅能標示為「調製蜂蜜」或「加糖蜂蜜」。新制預計於2023年7月1日上路，若違規則最高開罰新台幣400萬元。

食藥署食品組簡技陳瑜絢表示，由於外界常常對於販售的蜂蜜是否為「純蜂蜜」有許多意見，且坊間也常看到蜂蜜調味類的產品，因此食藥署著手訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」。

草案規定只要蜂蜜有添加其他原料者，若蜂蜜含量達60%以上者，仍需標示為「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。如添加糖或糖漿者，品名應標示為「加糖蜂蜜」；添加糖以外的其他原料，品名應標示為「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。

若蜂蜜含量未達60%，且品名含「蜂蜜（蜜）」字樣者，品名應完整標示為「蜂蜜（蜜）口味」或「蜂蜜（蜜）風味」；像是過去坊間常見的「蜂蜜糖漿」，則應標示為「蜂蜜口味糖漿」。

陳瑜絢說，若是標示為「蜂蜜」、「蜜」、「100%蜂蜜」、「100%蜜」、「純蜂蜜」、「純蜜」等產品，則應僅含蜂蜜成分；未添加蜂蜜的包裝糖漿產品，品名則不得標示「蜂蜜」或「蜜」等字樣。

目前草案為預告期，評論期為60日。草案如順利通過，新制將於2023年7月1日正式上路。 未來業者若應標示而未標示，將處以新台幣3萬至300萬元；如標示不實則將處以新台幣4萬至400萬元。