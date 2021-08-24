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明起高壓發威 西半部高溫上看36度 台北轉為熱浪天氣

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
圖／擷取自《氣象達人彭啟明》臉書衛星雲圖
圖／擷取自《氣象達人彭啟明》臉書衛星雲圖

今明兩天的天氣和昨天類似，氣象達人彭啟明表示，靠山區以及平地都要留意午後雷陣雨。明天起太平洋高壓增強，西半部高溫上看34至36度，台北感受尤其強烈，會轉為不舒服的熱浪天氣。

彭啟明說，明起到周四，太平洋高壓逐步西伸，台灣高壓增強，將抑制午後熱對流發展，中午高溫會再上升一到兩度，西半部高溫34至36度，會較上周感覺更悶熱，尤其台北盆地要稍微留意，可能感受會很強烈，將顯著轉為很不舒服的熱浪天氣。

彭啟明提醒，過去兩周顯著轉涼，很不像八月的溫度，明起開始回溫，感受會很不舒服，類似天氣將持續到月底。

至於未來天氣，彭啟明說，要看9月的颱風變化，預期9月的颱風應該是相對正常的情境，過去30年的統計氣候值來看，9月平均會發展出5.1個颱風，僅次於八月的5.5個，是全年第二高好發颱風的月份，請多做防颱工作。

彭啟明 颱風 天氣動態

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