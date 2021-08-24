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腰部「啵」一聲後左腿疼痛難行 查出是腰椎椎間盤脫疝

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李姓男子因嚴重腰椎椎間盤脫疝（紅圈處）導致左腿疼痛無法行走。圖／大千綜合醫院提供
李姓男子因嚴重腰椎椎間盤脫疝（紅圈處）導致左腿疼痛無法行走。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣46歲李姓子在工廠擔任作業員，但日前工作時搬重物，突然感覺腰部有發出「啵」一聲，接著整條左腿疼痛到無法行走，想休息卻又疼痛無法平躺，就醫經核磁共振檢查後，發現為嚴重的腰椎椎間盤脫疝，醫師為他安排微創椎間盤切除手術，術後當天病患即可下床活動，並於3天後出院返家，6天後順利回到工作崗位。

大千綜合醫院神經外科醫師曾威傑表示，容易發生椎間盤脫疝的病人包含勞力工作、體重較重、工作久坐或外傷造成，症狀的嚴重程度與椎間盤脫疝的大小成正比，從輕微的腳麻或嚴重的坐骨神經痛都有，此次案例的病患出現的是下背痛合併嚴重的左側坐骨神經痛，屬於單純的椎間盤脫疝，因沒有其他明顯退化狀況，所以適合以微創椎間盤切除手術治療。這種手術傷口僅2公分，且不使用傳統骨釘，除了可以保有脊椎活動度，病人恢復時間也縮短許多。

曾威傑指出，想要預防椎間盤脫疝，建議搬重物時動作不要太快、久坐30分鐘後要起身活動、體重過重者要適當減重，才能降低疾病發生的風險。如有出現痠麻或疼痛等不適的症狀，應盡早就醫檢查，經醫師評估後選擇適當的治療方式。

曾威傑醫師表示，勞力工作、體重較重、久坐的人，容易發生椎間盤脫疝，應特別留意。圖／大千綜合醫院提供
曾威傑醫師表示，勞力工作、體重較重、久坐的人，容易發生椎間盤脫疝，應特別留意。圖／大千綜合醫院提供

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