腰部「啵」一聲後左腿疼痛難行 查出是腰椎椎間盤脫疝

苗栗縣46歲李姓子在工廠擔任作業員，但日前工作時搬重物，突然感覺腰部有發出「啵」一聲，接著整條左腿疼痛到無法行走，想休息卻又疼痛無法平躺，就醫經核磁共振檢查後，發現為嚴重的腰椎椎間盤脫疝，醫師為他安排微創椎間盤切除手術，術後當天病患即可下床活動，並於3天後出院返家，6天後順利回到工作崗位。

大千綜合醫院神經外科醫師曾威傑表示，容易發生椎間盤脫疝的病人包含勞力工作、體重較重、工作久坐或外傷造成，症狀的嚴重程度與椎間盤脫疝的大小成正比，從輕微的腳麻或嚴重的坐骨神經痛都有，此次案例的病患出現的是下背痛合併嚴重的左側坐骨神經痛，屬於單純的椎間盤脫疝，因沒有其他明顯退化狀況，所以適合以微創椎間盤切除手術治療。這種手術傷口僅2公分，且不使用傳統骨釘，除了可以保有脊椎活動度，病人恢復時間也縮短許多。