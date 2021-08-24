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吳德榮：周四至下周一本月最熱 小心中暑

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新各國模式模擬皆顯示，8月底前「西北太平洋」似無颱風發展的跡象。模擬並顯示，周四起偏弱的「太平洋高壓」有逐漸增強的趨勢，天氣將更趨穩定，周四至下周一將是本月氣溫最高的一段時間，外出注意防曬

昨日東部最高溫達36度，其他地區高溫亦很接近；桃園蘆竹區35.8度，南投市35度，屏東內埔鄉35.9度；昨日午後仍有強對流，只是範圍已很小、侷限南投、嘉義、高屏山區。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天台灣在「太平洋高壓」邊緣，其沉降作用不足以壓制「不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化。

各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至37度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四至下周一，「太平洋高壓」逐漸增強，各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，將是本月氣溫最高的一段時間，小心中暑。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，昨「太平洋高壓」偏弱，台灣在其邊緣；下周一的「太平洋高壓」已增強西伸至中國大陸。圖／擷自tropical tidbits
最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，昨「太平洋高壓」偏弱，台灣在其邊緣；下周一的「太平洋高壓」已增強西伸至中國大陸。圖／擷自tropical tidbits

高溫 吳德榮 防曬 天氣動態 中暑

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