外來種「粉紅愛情草」開花了 農委會：散播種子恐釀災

南投縣集集鎮一名業者栽種號稱「粉紅愛情草」的粉黛亂子草，營造浪漫花海，吸引民眾前往打卡拍照。但粉黛亂子草已被列為雜草類有害生物清單，生長力相當強，恐侵害台灣本土物種及農作物生長空間。農委會今天表示，該處粉黛亂子草已陸續開花，若種子散播各地後果不堪設想，已函請南投縣府在一周內開罰業者30萬罰鍰，並要求盡快移除。

農委會主秘范美玲表示，粉黛亂子草經專家學者評估後認為風險很高，其為禾本科植物，在台灣環境底下非常容易發芽，且適合各種逆境，無論在貧脊土壤、乾旱或潮濕之處都可以發芽生長，對生態有極大侵害性，8月20日已公告為雜草類有害生物，林務局在8月13日及20日依據外來入侵種管理行動計畫兩度行文給南投縣府，要求查處並移除粉黛亂子草。

此案用地為農業區，還違反土地使用管理，范美玲說，依照都市計畫法、區域計畫法，農業用地必須依法供農作、森林養殖或畜牧使用，但粉黛亂子草是外來入侵種雜草並非農作，可依照都市計畫法予以裁處，已經建議南投縣府予以最高30萬元罰鍰，短期若仍不改善可連續處置。另外，若農民根據該處地號申請農保被保險人，將喪失農保及農退資格，

范美玲表示，南韓土地貧瘠，過去經常種植粉黛亂子草，但後來發現生態遭到侵害，目前已經列為第二類的防治侵害物種，南韓環境不像台灣四季如春都還如此「高規格對待」，台灣有必要善加防治，在還未擴散前全力防堵，不讓入侵傷害台灣。

范美玲說，粉黛花子草花期為九到十月，且因為氣候因素，粉黛亂子草八月中旬就已經陸續開花，如果種子散播出去將是「很大災難」，才希望南投縣府盡快督促業者在一周內移除粉黛亂子草，目前也請南投林管處評估，若一周內就有外擴風險，也會要求加速移除。

防檢局副局長鄒慧娟指出，粉黛亂子草被列為雜草主要是因為生長力很強，且會影響原有物種，目前對此還沒有較高風險的台灣本土物種清單，但如果粉黛亂子草出現在農田就是雜草，會造成農民清除成本，且壓縮、阻礙農作物生長空間及養分。