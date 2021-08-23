下月應繳健保費如附件？假冒健保郵件夾惡意程式勿點開

健保署提醒，健保署本部與各分區業務組今天已接獲高達十多件投訴，有民眾或投保單位收到健保署名義寄發的可疑郵件，夾帶執行檔（附檔名為exe），目的不明。健保署資訊組副組長孫浩淳表示，健保署透過電郵補充保險費或其他業務宣導郵件，但絕對不會寄送執行檔，已請資安專家研究此惡意程式內容，提醒民眾收到可疑郵件直接刪除，不要點開。

孫浩淳表示，電子郵件很容易仿冒，寄件者也很容易造假，幾年前健保署也有發生過類似情況，不只是健保署，各大政府機關或多或少都會碰到這種情況。目前為止無法一一詢問投保單位有多少人收到，但單日內投訴就有十多件以上，估計收到惡意郵件的可能更多，這批惡意電子郵件的數量目前無法估計。

孫浩淳表示，這次仿冒健保署的電郵，主旨有的是「通知保費資料如附件」、有的是「下個月應繳的保費如附件」，但民眾打開附件後發現，內容不是自己名字。目前研判仿冒目的是夾帶惡意檔案，民眾不小心點開之後，可能就進入電腦變成木馬程式，健保署已在請資安專家研究此惡意程式的內容和目的。

健保署提醒投保單位及民眾，開啟郵件時請注意提高警覺，民眾如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678。