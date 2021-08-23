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桃園市科技執法20處驗收完成 9月1日正式上路

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市20處租賃式科技執法服務將於9月1日上路，可望提高易肇事路口執法涵蓋範圍。圖／桃園交大提供
桃園市20處租賃式科技執法服務將於9月1日上路，可望提高易肇事路口執法涵蓋範圍。圖／桃園交大提供

桃園市警局日前推動租賃式科技執法，向中華電信租用闖紅燈執法照相設備，設置於全市20處易肇事路口、易闖紅燈且高事故比例路口，已於本月18日已驗收合格，待8月宣導期過後，於9月1日正式啟用，半年後視成效滾動調整設置地點。

桃園市交警大隊指出，經各分局考量「轄區易肇事路口」及「駕駛人易闖紅燈且高事故比例之路口」等因素後，在全市共20處設置闖紅燈科技執法設備，地點分別為：「桃園區春日路與三民路口」、「桃園區中正路與三民路口」、「中壢區中北路與中山東路口」、「中壢區新中北路與榮民路口」、「大園區三民路二段與航勤北路口」、「大園區和平西路與新興路口」，以及「楊梅區中山路與秀才路口」、「楊梅區新農街與楊新北路口」、「萬壽路一段與中正路口」、「龜山區華亞三路與振興路口」、「八德區中華路與明光街口」、「八德區東勇北路與東勇二路口」、「大溪區員林路三段與悅華路口」、「大溪區員林路一段與員林路一段503巷口」、「蘆竹區海山路與油管路口」、「蘆竹區南竹路二段361巷口」、「龍潭區中正、中豐、東龍、大昌路口（五岔路口）」、「龍潭區中豐路上林與聖亭路口」、「平鎮區中豐路與新富街口」及「平鎮區延平路三段與新光路17巷口」。

交大表示，桃園市警方原有18組傳統固定式照相機，僅建置費每台就上看220萬元，還不含後續維護費用；本次獲交通部補助與中華電信合作，採用租賃式科技執法服務，租用20組一年只需500萬元，且每半年可更換地點一次，可望提高轄區易肇事路口執法涵蓋範圍，上路半年後將視成效滾動檢討，評估是否續留或更換地點。

交大指出，此次專案合作，除服務模式創新，更建置雲端科技執法系統連結20處路口，員警於後端審核後，僅按一鍵確認即可匯入告發，可望減輕同仁工作負擔。

桃園市20處租賃式科技執法服務將於9月1日上路，可望提高易肇事路口執法涵蓋範圍。圖／桃園交大提供
桃園市20處租賃式科技執法服務將於9月1日上路，可望提高易肇事路口執法涵蓋範圍。圖／桃園交大提供
桃園市20處租賃式科技執法服務將於9月1日上路，可望提高易肇事路口執法涵蓋範圍。圖／桃園交大提供
桃園市20處租賃式科技執法服務將於9月1日上路，可望提高易肇事路口執法涵蓋範圍。圖／桃園交大提供

桃園 員林

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