威力彩飆27億 金山財神廟民眾拜彩券求財

威力彩上看27億元，萬里兩間財神廟就有不少遠從外縣市來的民眾參拜祈求能夠中大獎，還有民眾特地買了彩券帶到廟裡拜拜過香爐祈求好運來，而金山財神廟拜的是五路財神，掌管財路與事業，另外下方鑽金宮拜的是五行財神，補足命格財庫，廟方建議可以一起參拜達到雙重加持效果。

金山財神廟廟方人員說，威力彩連41槓，累積頭彩獎金上看27億，為了成為一夕致富的幸運兒，不少民眾選擇到財神廟求個幸運，就有民眾在山下買好彩券，上山來向財神爺求財，就是希望頭彩可以獎落自家，成為億萬富翁。

拿著彩券點線香，再到財神爺前報告心願，最後離去前也不忘要拿著彩券到財神廟的主爐上來旋轉過香爐，希望能夠沾染幸運氣韻，順利中大獎，不僅是金山財神廟，一旁祭拜五行財神的鑽金宮也是湧入不少求財民眾，廟方說前兩天的週末假日可以說是疫情解禁以來，最多香客入廟的假日。

廟方人員黎家寧說，其實拜財神也是相當講究，以金山財神廟來說，所祭拜的主神是五路財神以及文武財神，掌管財路以及事業運途，而鑽金宮的主神是五行財神，參拜可以補足命裡的財運，而廟方人員也建議，其實兩間廟可以一起參拜，讓正財、偏財一起補足，相輔相成、相得益彰。