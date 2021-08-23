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威力彩今晚上看27億 彰化清水岩寺招財貔貅信徒搶摸
今晚威力彩開獎，頭獎上看27億元，彰化縣清水岩寺近來也有不少信徒特地到廟裡拜拜摸摸吉祥物貔貅，希望招來好運道，清水岩寺總幹事陳慶福說，早期有信徒因摸過寺中的貔貅後中了大樂透，捐了一百萬給寺方，從此寺方的貔貅聲名大噪。
今晚威力彩頭獎上看27億元，讓大家都摩拳擦掌，不是人手一張，就是集資包牌，最近清水岩寺也多了不少信徒來向招財貔貅報到，陳慶福說，信徒們自己也研究出一套摸貔貅招財的方式，要從頭摸到尾可以從年頭賺到年尾，摸一下角可以「賺錢穩答答（角）」，摸摸貔貅厚實的胸口據說可以聚氣中大獎。
貔貅相傳是古代吉祥神獸，可以招財、開運、辟邪，招來歡樂及好運，上從帝王到百姓都極喜歡收藏貔貅相關擺飾。
陳慶福也提醒大家防疫期間摸完貔貅，記得手要噴噴酒精消毒一下，而到寺中拜拜一樣要戴口罩，按寺中規定動線出入，保持社交距離，確實做好防疫工作。
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