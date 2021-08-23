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非洲豬瘟走私肉流入市面 將稽查500多家高風險東南亞店

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣出現首宗走私非洲豬瘟越南豬肉製品。圖／農委會提供
台灣出現首宗走私非洲豬瘟越南豬肉製品。圖／農委會提供

農委會昨天宣布台灣出現首宗走私非洲豬瘟越南豬肉製品，農委會今天表示，中央畜產會與衛福部食藥署已經盤點全台高風險500多家東南亞食品商家，多數在桃園車站及高雄車站附近，將於一、兩周內稽查完畢。

農委會畜牧處副處長江文全表示，農方將由中央畜產會配合衛福部食藥署，專案訪視與稽查有販售東南亞食品及雜貨的店家，中央畜產會和食藥署今天已經針對需要稽查的商家整理一份名單，盤點出全台500多家較有風險的商家，希望這一、兩周可以盡速完成所有的稽查訪視程序，地方衛生局也會同步行動。

針對500多家商家名單如何選出，江文全指出，由食藥署先列出這批走私肉風險流向可能較高的店家，農方也了解部分專門販售泰國或越南食品雜貨的店家，且客源主要為外籍移工，或是專門的越南料理店等，這類就會被列為高風險名單，目前所知多數集中在桃園車站及高雄車站附近。若主要是販售台灣商品，只是順便販售東南亞商品的店家，風險研判比較低，未被列在此波名單當中。

江文全指出，若稽查過程中發現有不符合規範、來自非洲豬瘟疫區的東南亞肉製品，食藥署會依照食安法處理並開罰，中央畜產會則是將肉品抽樣後送到家畜衛生試驗所，確認有無非洲豬瘟病毒。

非洲豬瘟 食藥署 東南亞

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