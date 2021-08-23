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外出小心！氣象局針對4縣市發布大雨特報 2縣市大雷雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
大雷雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
大雷雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

外出注意。中央氣象局針對南投、雲林、嘉義、屏東四個縣市發布大雨特報、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。

氣象局指出，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、雲林、嘉義及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另外，氣象局16時針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時止。

投雲嘉屏大雨特報 大台北24日注意午後雷陣雨

【中央社／台北23日電】

中央氣象局今天下午針對南投、雲林、嘉義及屏東發布大雨特報；預估明天大台北地區、各地山區及近山區平地仍有午後雷陣雨，不排除會有大雨發生。

氣象局下午發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，在短時間內降雨猛烈。南投、雲林、嘉義及屏東山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

氣象局預報員李孟軒表示，白天各地多雲到晴，中午之前雲量偏少，午後有局部雷陣雨發展，西半部靠山區、近山區平地還是可能有局部大雨的情形。

李孟軒指出，明天天氣與今天相似，大台北地區、各地山區及近山區平地還是有午後雷陣雨，不排除會有大雨發生；另外，明天風向偏南風，迎風面的南部地區會有零星短暫陣雨。

氣溫方面，李孟軒說，今天各地約攝氏32至35度，最高溫為台東縣長濱鄉36度，其次是屏東縣內埔鄉35.9度、桃園市蘆竹區35.8度；預估明天各地約32至35度，花東地區還是會有局部36度以上高溫。

未來天氣，李孟軒表示，預估25至29日太平洋高壓增強西伸，風向會變為偏東風，山區還是容易發展午後雷陣雨，雨勢也會隨風向往西半部平地延伸；25、26日水氣較多，西半部山區、近山區平地可能會有局部大雨發生。

李孟軒提到，輕颱奧麥斯今天位置抵韓國南方海面，氣象局在下午2時依其強度已減弱為熱帶性低氣壓，預估方向持續往韓國前進，不會影響台灣。

氣象局16時針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。圖／氣象局提供
氣象局16時針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。圖／氣象局提供

屏東縣 氣象局 大雷雨

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