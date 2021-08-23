輕颱奧麥斯離台 需注意高溫天氣

颱風雖不會影響台灣，但未來幾天將高熱難耐！中央氣象局23日表示，輕颱奧麥斯持續往北前進，將遠離台灣；不過近幾日將會出現高溫，民眾需慎防中暑。中央大氣系兼任教授吳德榮則說，23日起至25日，由於台灣處於太平洋高壓邊緣，因此都會是高溫、午後雷陣雨的天氣型態。

颱風逐漸北移

中央氣象局表示，輕颱奧麥斯23日8時的中心位置在北緯 29.0 度，東經 125.4 度，以每小時41公里速度，向北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。颱風將逐漸遠離台灣，台灣23、24日的天氣大多為多雲至晴。

類似的天氣預計將會延續到29日，各地大多仍為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，25日、26兩日午後，西半部地區有局部大雨發生的機率。吳德榮指出，台灣在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化。

本周高溫強陣雨

另外他說，26日起因為太平洋高壓增強，午後對流受到高壓的沉降作用影響，會逐漸減少，因此午後雷陣雨會從平地轉移到山區，範圍逐漸縮小，但隨之而來的是炎熱高溫，氣溫恐將緩步推升到攝氏36度以上。中央氣象局23日也針對花蓮、台東、雲林近山區等地發佈高溫警告，建議避免非必要的戶外活動。

氣象達人彭啟明則表示，本週可望呈現典型的夏季天氣，上午悶熱，午後有局部的雷陣雨，偶爾有較大雨勢發展，24日的午後陣雨以靠山區較為明顯；25日起高壓將再增強，西半部午後雷陣雨的機會略提高，中午高溫在部分區域仍有機會出現33-37度的機會，感受上比前幾天較為炎熱。

【更多精采內容，詳見 】