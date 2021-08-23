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威力彩上看27億 這里長號召824位里民集資65萬包牌投注

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
威力彩頭彩上看27億元，台中市北屯區平和里長林煜舜第三度，透過臉書號召了824人集資65萬8千元，以包牌方式再賭一把，希望實現大家中獎的美夢。圖／取自林煜舜臉書
威力彩頭彩上看27億元，台中市北屯區平和里長林煜舜第三度，透過臉書號召了824人集資65萬8千元，以包牌方式再賭一把，希望實現大家中獎的美夢。圖／取自林煜舜臉書

威力彩頭彩上看27億元，台中市北屯區平和里長林煜舜第三度，透過臉書號召了824人集資65萬8千元，以包牌方式再賭一把，希望實現大家中獎的美夢。

林煜舜去年7月威力彩連槓47期，頭獎彩金高達32億元時，他號召2020人、集資40萬，結果只中8萬多元，17日第二次號召546人參與，集資43萬元投注，中了10萬6900元；他認為只要再接再厲，就會有機會。

林煜舜今一早先在昌平路一家彩券行下注2萬4千元，接著就趕忙騎著機車到各投注站分散投注。不同的是，這回簽注曾經過民調，以第二區8號全包、第一區電選的方式下注。

他說，帶著8百多位里民下注，雖然有壓力、但心情很興奮；許多人都有自己的夢想，包括買房子、還房貸等，他則是單純的希望能在參加民進黨黨內市議員選舉初選時，能有多些的經費，「看板能多掛幾塊」。

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