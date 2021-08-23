大雨後香菜最高價每公斤飆至800元 預估中秋後回穩

8月上旬大雨損壞中南部蔬菜，香菜每公斤今天最高拍賣價來到800元，均價500元，是去年同期的10倍，業者預估復耕兩個月才能上市，大概中秋節可望價格逐步回穩。

全台香菜（芫荽）生產面積約270公頃，彰化縣占約165公頃，幾乎種在北斗鎮，供應全台需求量的八成。8月上旬大雨造成全台七成香菜受損，北斗鎮地勢較高，淹水面積少，約五成香菜水傷，雖然香菜只是辛香佐料，還有些人不喜歡它的味道，但豬血糕、大腸麵線及多種涼拌菜少了它，風味將遜色，因此怕水的香菜本來就產量有限，水傷後價格翻漲，市價每

大雨過後，水傷後的香菜逐漸腐爛，災後殘存的香菜拍賣價逐漸上漲，從雨後每公斤250元至300元，到今天最高價的「天價」每公斤800元；北斗香菜生產合作社的接班人顏名源今天表示，800元是最高品質香菜，均價約500元，去年同期每公斤50元，現在是去年同期10倍，目前下價每公斤200元。

他說，香菜是輪種的植物，同一土地今年種香菜，下一期要改種別種作物或休耕，水傷的香菜拔除後也是輪流復耕，雨後復耕的香菜最快中秋節分批採收上市，價格可望逐漸下降，預計中秋節過後大量上市就能回到平日水準。