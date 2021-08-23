三重深夜交通執法 平均每4分鐘就有1人闖紅燈

新北市三重警分局為防範青少年深夜聚眾騎機車競速，並維護交通和夜間安寧，上周末連續3天針對防制危險駕車強化執法，共開出533張罰單，其中光是闖紅燈就有348件，平均每4分鐘便有1人闖紅燈。

警方這次專案，每天從晚間10時至隔日清晨6時止，針對三重區環河南、北路、堤外便道及周邊較常出現危險駕車強化執行取締，告發交通違規共計533件，包括闖紅燈348件、無照或越級駕駛84件、未戴安全帽38件、超速63件，另外還有43輛汽、機車涉嫌違規改裝非檢驗合格排氣管以致產生噪音，將通報給環保局依權責裁處。