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三重深夜交通執法 平均每4分鐘就有1人闖紅燈

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，３天共開出533張罰單。圖／警方提供
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，３天共開出533張罰單。圖／警方提供

新北市三重警分局為防範青少年深夜聚眾騎機車競速，並維護交通和夜間安寧，上周末連續3天針對防制危險駕車強化執法，共開出533張罰單，其中光是闖紅燈就有348件，平均每4分鐘便有1人闖紅燈。

警方這次專案，每天從晚間10時至隔日清晨6時止，針對三重區環河南、北路、堤外便道及周邊較常出現危險駕車強化執行取締，告發交通違規共計533件，包括闖紅燈348件、無照或越級駕駛84件、未戴安全帽38件、超速63件，另外還有43輛汽、機車涉嫌違規改裝非檢驗合格排氣管以致產生噪音，將通報給環保局依權責裁處。

三重警分局表示，超速、闖紅燈及未戴安全帽都是在交通事故中，容易導致更嚴重危害的因素，而改裝排氣管可能違反噪音管制法第8條，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局按次逕行裁處3千元，無須再通知噪音檢測。

三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，３天共開出533張罰單。圖／警方提供
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，３天共開出533張罰單。圖／警方提供
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，３天共開出533張罰單。圖／警方提供
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，３天共開出533張罰單。圖／警方提供
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，出動移動式測速儀。圖／警方提供
三重警方針對危險駕車和夜間安寧執行交通專案執法，出動移動式測速儀。圖／警方提供

噪音 新北

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