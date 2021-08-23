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酪梨沒保存好恐吃進「自由基」 營養師：沒吃完要做這一步

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 圖／ingimage
酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 圖／ingimage

酪梨沒吃完，保存方法沒做好，恐吃進「自由基」。炎炎夏日，少喝含糖飲料，在家打1杯酪梨牛奶是解暑又營養的健康好選擇，但許多人常常沒有使用完整顆酪梨，需要冷藏保存，對此，亞東醫院營養師陳煌其提醒，為防止酪梨氧化，降低營養價值、產生自由基，應於酪梨的剖面抹上薄薄一層油脂，並用保鮮膜包裹，再放入冰箱

酪梨是營養密度很高的食物。營養師高敏敏指出，「要把酪梨當成油脂，不是水果唷！」，酪梨油脂來源以好的油脂為主，含豐富的單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪，有助於降低血中膽固醇、促進脂溶性維生素吸收、預防動脈硬化等相關心血管疾病。

還有維生素 A、C、E、B 群及鉀和鎂等營養素，以及豐富的膳食纖維，可增加飽足感、延緩血糖上升速度、幫助排便，保持腸道通暢，是控制碳水化合物飲食的減肥或健身族群很好的食物選擇。

「儘管酪梨營養價值豐富，但因為油脂含量高，每人每天最多只能吃半顆，吃太多小心變胖」，陳煌其表示，沒吃完的酪梨應注意保存方式，不然，恐沒吃到健康，反而吃進自由基。

陳煌其指出，切開酪梨後，應儘速吃完，若未盡快食用完畢，常常會氧化發黑，導致營養價值降低、產生自由基，建議在酪梨表面塗上一層薄薄的橄欖油，讓空氣無法接觸到酪梨果肉，再用保鮮膜包裹住，放入冰箱冷藏，就較不易氧化發黑。

冰箱 脂肪

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