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核三除役程序今審查完畢 將進入長達18個月實質審查

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

原能會表示，今天完成核三廠除役許可申請程序審查，確認台電公司送審文件完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業。實質審查期程約為18個月，實際期程將視台電對審查意見回復時間與答復品質而調整。

原能會表示，已參採核一、二廠除役計畫審查經驗，邀請各領域專家學者及會內同仁組成「核三廠除役計畫審查專案小組」，將依核子反應器設施除役計畫導則及其審查導則進行嚴格技術審查，確認台電妥善規畫除役各項工作及時程，並對除役關切事項，如燃料安全、輻射防護與監測、放射性廢棄物管理、意外事件應變、品質保證、除污與拆除作業、組織與訓練等議題，均進行適當評估並提出適切規畫，於確認符合法規要求後，方會同意核三廠除役計畫。

原能會說，已將核三廠除役計畫公布於「核能電廠除役」專區，後續亦會函送地方行政機關及舉辦公眾參與活動，聽取地方多元意見，研議納入審查作業參考，使審查作業更為完善。

核三廠 原能會 台電

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