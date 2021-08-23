快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別加熱！防疫消毒鈔票硬幣正確做法央行報你知

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
新冠肺炎疫情下的鈔券與硬幣。圖／摘自央行臉書
新冠肺炎疫情下的鈔券與硬幣。圖／摘自央行臉書

近兩年新冠肺炎疫情肆虐，想知道使用本國鈔券及硬幣是否安全？如何安全消毒？央行小編今天在臉書發文為大家解惑。央行強調，對新台幣鈔券的處理已採積極作為，有效防止病毒傳染最重要的還是要做好個人衛生管理，儘量少去人多密集的場所，正確配戴口罩並勤洗手。

央行指出，研究顯示新冠病毒主要是透過飛沫與物體接觸傳染，雖然券幣屬於物體接觸傳染的範圍，但根據目前的研究指出（如英國央行及國際清算銀行），病毒經由券幣傳染的可能性很低。

民眾如仍不放心，堅持自行消毒手上之鈔券硬幣，央行小編則提供大家正確的券幣消毒方法。

鈔券正確消毒方法是照紫外線燈，微波爐加熱、烤箱、電鍋加溫、以漂白水浸泡等都是錯誤方法。

硬幣消毒的正確方法是用75%酒精、消毒水、以溫和肥皂水搓洗靜置。微波爐加熱、以漂白水浸泡不但是錯誤的消毒方法，微波爐、烤箱加熱還恐有致災的風險。

央行表示，為因應疫情，對新臺幣鈔券的處理已採積極作為，鈔券整理前至少隔離14天，整理後經高溫（150°C）封包後再流通，達到降低病毒存活率的效果，另積極整理回籠鈔券，加強汰舊換新。但最重要的還是要做好個人衛生管理，儘量少去人多密集的場所，正確配戴口罩並勤洗手，才能有效防止病毒傳染。

疫情 口罩

延伸閱讀

國民黨質疑蔡英文打高端 蘇貞昌：不要講無助防疫的話

新竹馬偕獲贈台達U+抑菌艙 入院者零接觸消滅病毒

陳其邁執政周年 藍營評「2好3壞」下一步出局或保送

紀念823 因防疫縮至百人

相關新聞

影／為求飛安精進 桃機公開徵求跑道異物偵測系統驗證

桃園機場公司在今日下午二點召開「跑道自動異物偵測系統（Foreign Object Debris, FOD）POC測試案...

外出小心！氣象局針對4縣市發布大雨特報 2縣市大雷雨

外出注意。中央氣象局針對南投、雲林、嘉義、屏東四個縣市發布大雨特報、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。

威力彩上看27億 這里長號召824位里民集資65萬包牌投注

威力彩頭彩上看27億元，台中市北屯區平和里長林煜舜第三度，透過臉書號召了824人集資65萬8千元，以包牌方式再賭一把，希...

威力彩頭獎今晚上看27億 民眾在鎮瀾宮旁買完拜大甲媽

威力彩已連摃41期，今晚開獎頭獎上看27億，許多人今天到台中市大甲鎮瀾宮參拜前，先到隔壁大甲媽彩券行買威力彩，再拿到大甲...

國內首查獲非洲豬瘟走私肉 食藥署加強稽查東南亞商店

農委會昨宣布台灣出現首宗走私非洲豬瘟越南肉品，且部分可能已經流通到市面，若進一步流向畜牧場恐引發染疫風險。衛福部食藥署長...

大雨後香菜最高價每公斤飆至800元 預估中秋後回穩

8月上旬大雨損壞中南部蔬菜，香菜每公斤今天最高拍賣價來到800元，均價500元，是去年同期的10倍，業者預估復耕兩個月才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。