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別加熱！防疫消毒鈔票硬幣正確做法央行報你知
近兩年新冠肺炎疫情肆虐，想知道使用本國鈔券及硬幣是否安全？如何安全消毒？央行小編今天在臉書發文為大家解惑。央行強調，對新台幣鈔券的處理已採積極作為，有效防止病毒傳染最重要的還是要做好個人衛生管理，儘量少去人多密集的場所，正確配戴口罩並勤洗手。
央行指出，研究顯示新冠病毒主要是透過飛沫與物體接觸傳染，雖然券幣屬於物體接觸傳染的範圍，但根據目前的研究指出（如英國央行及國際清算銀行），病毒經由券幣傳染的可能性很低。
民眾如仍不放心，堅持自行消毒手上之鈔券硬幣，央行小編則提供大家正確的券幣消毒方法。
鈔券正確消毒方法是照紫外線燈，微波爐加熱、烤箱、電鍋加溫、以漂白水浸泡等都是錯誤方法。
硬幣消毒的正確方法是用75%酒精、消毒水、以溫和肥皂水搓洗靜置。微波爐加熱、以漂白水浸泡不但是錯誤的消毒方法，微波爐、烤箱加熱還恐有致災的風險。
央行表示，為因應疫情，對新臺幣鈔券的處理已採積極作為，鈔券整理前至少隔離14天，整理後經高溫（150°C）封包後再流通，達到降低病毒存活率的效果，另積極整理回籠鈔券，加強汰舊換新。但最重要的還是要做好個人衛生管理，儘量少去人多密集的場所，正確配戴口罩並勤洗手，才能有效防止病毒傳染。
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