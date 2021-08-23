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動物虐待層出不窮 動團籲設專職警察

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣要有專門的動保警察處理虐待動物事件，而非一般員警。」民眾黨立委蔡壁如23日召開記者會，呼籲政府推動專責動保警察。刺蝟協會理事長黃士玲說，動保警察可減少處理虐待動物的案件糾紛，同時比起動保局人員更有法律強制力；環境生態護育產業工會理事長何承翰則直言，需要有警察，彌補動保機關下班時的缺口。

動保單位權責有限

蔡壁如指出，近三年間虐待動物案件總計6,462件，依《動物保護法》處罰鍰與判刑僅161件，定罪率只有 2.5%。目前全台動檢員大約200人，每年負責25萬起案件，人力嚴重不足。雖依《動保法》第23條，地方政府應設置動物保護檢查員，卻因未具有司法調查權而成效有限。

她說，去年數十位跨黨派立委提出「動物保護入憲」的修憲提案，讓台灣社會的民眾討論。共同生活在這塊土地上的動物們，也和人類一樣有感覺。當整體社會觀念的進展，不再把動物當作物品，寫到憲法裡成為國民共識，也會讓各政府單位檢視自己的工作，精益求精讓社會更好。

專職處理減少糾紛

刺蝟協會理事長黃士玲表示，期許台灣成為亞洲第一個成立動保警察的國家。她以基層員警與動保工作者的角度出發，呼籲不要變相剝削警力，增加動保工作者工作量。

環境生態護育產業工會理事長何承翰坦言，動保案件不會只在上班時發生，其他時間往往只能由民間動保工作者冒著極大風險協助，去蒐證、救援、甚至是打官司，有時還變成被告。一般員警辦理案件時，往往因權責不明、證物保管、流程混亂等因素，導致辦案效率低下、民眾畏懼，而無法繼續偵辦。

勿剝削基層警力

因此動保團體呼籲政府，設置專職動保警察，讓他們專責調查各地動保刑事案件，且不要剝削沒受過動保培訓的警員，如果辦理動保案件有功，應給予獎勵；另外，故意傷害動物可能是傷害人類的前奏，針對相關案件要及時遏止加害人，並進行輔導、心理治療，以達犯罪防治之效。

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警察 蔡壁如

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