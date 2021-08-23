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非洲豬瘟肉品走私入台 食藥署將稽查東南亞食品

中央社 / 台北23日電

國內首度查獲非洲豬瘟病毒走私肉品，自越南空運快遞輸入、總量逾71公斤。衛福部食藥署表示，將針對販售東南亞食品的商店或餐廳展開稽查，追查是否有問題肉製品流入市面。

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心昨天表示，經跨部會合作清查發現有非洲豬瘟病毒的越南走私肉製品，共逾71公斤，已全數銷毀，目前正在追查上下游廠商，並清查是否有流入市面、全力追回銷毀。

衛生福利部食品藥物管理配合行政院農業委員會辦理非中豬瘟防範措施，署長吳秀梅今天告訴中央社記者，昨天已召開會議，本次是首度查出帶有非洲豬瘟病毒的越南走私肉製品，故從邊境查驗到後市場端會展開全面稽查。

吳秀梅表示，食藥署平時就有後市場管理稽查作業，昨天開會後，會針對專門販售東南亞食品的商店或餐廳稽查，追查問題肉製品流向。

非洲豬瘟 越南 走私

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