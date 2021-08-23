台東縣府推雲端旅展 邀請國際遊客在疫情解封後一遊

雖然無法出國，但台東縣政府預定明天起到27日辛「2021台東雲端旅展（Cloud Travel EXPO Taitung Taiwan）」，希望外國遊客可上網欣賞台東美景，等疫情更緩和解封國際旅遊後，台東可成為國際第一個旅遊點。縣長饒慶鈴說，不能出國就換個方式，上雲端欣賞美景。

過去縣府會到新加坡與馬來西亞參加實體旅展，但如今受疫情影響，只能在雲端啟動，上線推廣台東的美景和好物，並提供直播商城隨看即買，希望新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等國遊客可事先了解台東必吃、必去、必玩的去處。

今天上午，觀光局副局長林信任、台灣觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼及星馬、菲律賓、泰國等地區媒體、業者約550人線上觀看雲端旅展直播，饒慶鈴宣布官網上線，以雲端行銷台東。其中有「線上洽談會」，可線上一對一洽談了解台東資訊，透過360°沉浸式影音技術，先在線上試遊台東。

「疫情中還是要行銷台東」饒慶鈴說，台東縣被Booking.com評選為2021全球最好客城市，縣內有20家業者參與，他邀請國際遊客在國境進一步解封後到台東旅遊，欣賞台東真善美，體驗慢經濟。

交通及觀光發展處長余明勳說，「雲端旅展」是為了克服目前無法出國的狀況，26日副縣長王志輝當天擔任直播主行銷台東，邀請搖滾天團Bass手Bom擔任來賓，還有3名海外網紅談台東美景。雲端旅展官網https://taitungtravelfair.com/。