新竹馬偕獲贈台達U+抑菌艙 入院者零接觸消滅病毒

新竹馬偕醫院今天指出，疫情雖趨緩，但尚未止息，最近獲善心人士捐贈1座「台達U+抑菌艙」，已經設置在醫院大門入口處，民眾通過抑菌艙時僅需照射5秒鐘，即可消滅表面81%的COVID-19病毒，有效阻止病毒擴散，讓就醫環境防疫規格再升級。

捐贈者是新竹市YWCA的理事李喜真，她也是台達子公司乾坤的員工，李說，因為公司裝有抑菌艙，效果很好，有感新竹馬偕為竹市抗疫主力的重度急救專責醫院，醫護人員全力投入收治病患並支援疫苗施打工作，肩負防疫重責，為了表達對第一線醫護人員深切的敬意與感謝，決定捐贈抑菌艙給馬偕，期盼成為醫院可靠的抗疫後盾。

台達指出， U+抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的Care222紫外線光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線良好的抑菌效果能在安全規範下，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性。經研究證實對廣泛的細菌、真菌、COVID-19等病毒都有顯著的抑菌作用。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆感謝李小姐的愛心捐贈，他說，抑菌艙的222nm UVC紫外線，對於人體的安全性高，能在零接觸下就達到滅菌效果，來院的民眾可藉由通過抑菌艙達到全身消毒的效果，可為醫院同仁及就醫民眾的健康及安全提供多層保障。

院方也指出，新竹馬偕對於清潔消毒極為重視，有了這座U+抑菌艙，民眾入院前即可迅速完成全身清消，有效降低院內感染風險，不僅保護自己，更能強化第一線醫護人員的安全，感謝民眾慨捐，新竹馬偕將持續為抗疫努力，守護竹竹苗地區民眾健康。