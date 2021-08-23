快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹馬偕獲贈台達U+抑菌艙 入院者零接觸消滅病毒

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市YWCA理事李喜真（右）捐贈1座台達U+抑菌艙，目前放置在醫院大門入口，可替入院者完成全身清潔消毒，院長翁順隆（左）回贈感謝狀致謝。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹市YWCA理事李喜真（右）捐贈1座台達U+抑菌艙，目前放置在醫院大門入口，可替入院者完成全身清潔消毒，院長翁順隆（左）回贈感謝狀致謝。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹馬偕醫院今天指出，疫情雖趨緩，但尚未止息，最近獲善心人士捐贈1座「台達U+抑菌艙」，已經設置在醫院大門入口處，民眾通過抑菌艙時僅需照射5秒鐘，即可消滅表面81%的COVID-19病毒，有效阻止病毒擴散，讓就醫環境防疫規格再升級。

捐贈者是新竹市YWCA的理事李喜真，她也是台達子公司乾坤的員工，李說，因為公司裝有抑菌艙，效果很好，有感新竹馬偕為竹市抗疫主力的重度急救專責醫院，醫護人員全力投入收治病患並支援疫苗施打工作，肩負防疫重責，為了表達對第一線醫護人員深切的敬意與感謝，決定捐贈抑菌艙給馬偕，期盼成為醫院可靠的抗疫後盾。

台達指出， U+抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的Care222紫外線光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線良好的抑菌效果能在安全規範下，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性。經研究證實對廣泛的細菌、真菌、COVID-19等病毒都有顯著的抑菌作用。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆感謝李小姐的愛心捐贈，他說，抑菌艙的222nm UVC紫外線，對於人體的安全性高，能在零接觸下就達到滅菌效果，來院的民眾可藉由通過抑菌艙達到全身消毒的效果，可為醫院同仁及就醫民眾的健康及安全提供多層保障。

院方也指出，新竹馬偕對於清潔消毒極為重視，有了這座U+抑菌艙，民眾入院前即可迅速完成全身清消，有效降低院內感染風險，不僅保護自己，更能強化第一線醫護人員的安全，感謝民眾慨捐，新竹馬偕將持續為抗疫努力，守護竹竹苗地區民眾健康。

新竹 紫外線 醫護人員

延伸閱讀

吳德榮：颱風奧麥斯往韓國移動 山區防午後對流雨

拚了！晶華酒店「買6千送6千」 回饋金創新高

2秒組裝完成！moshi紫外線消毒盒可摺疊收納隨身帶著用

確診者足跡 屏東太平洋百貨今提早打烊、大規模消毒

相關新聞

影／為求飛安精進 桃機公開徵求跑道異物偵測系統驗證

桃園機場公司在今日下午二點召開「跑道自動異物偵測系統（Foreign Object Debris, FOD）POC測試案...

外出小心！氣象局針對4縣市發布大雨特報 2縣市大雷雨

外出注意。中央氣象局針對南投、雲林、嘉義、屏東四個縣市發布大雨特報、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。

威力彩上看27億 這里長號召824位里民集資65萬包牌投注

威力彩頭彩上看27億元，台中市北屯區平和里長林煜舜第三度，透過臉書號召了824人集資65萬8千元，以包牌方式再賭一把，希...

威力彩頭獎今晚上看27億 民眾在鎮瀾宮旁買完拜大甲媽

威力彩已連摃41期，今晚開獎頭獎上看27億，許多人今天到台中市大甲鎮瀾宮參拜前，先到隔壁大甲媽彩券行買威力彩，再拿到大甲...

國內首查獲非洲豬瘟走私肉 食藥署加強稽查東南亞商店

農委會昨宣布台灣出現首宗走私非洲豬瘟越南肉品，且部分可能已經流通到市面，若進一步流向畜牧場恐引發染疫風險。衛福部食藥署長...

大雨後香菜最高價每公斤飆至800元 預估中秋後回穩

8月上旬大雨損壞中南部蔬菜，香菜每公斤今天最高拍賣價來到800元，均價500元，是去年同期的10倍，業者預估復耕兩個月才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。