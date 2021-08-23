迎疫情鬆綁熱潮 墾丁飯店業者搶攻重機住宿商機

全國二級警戒延長至9月6日，已有陸續鬆綁相關管制，加上公視史詩旗艦戲劇「斯卡羅」捧紅了恆春半島，墾丁天鵝湖飯店順勢推出大型重機友善住宿專案，業者自力救濟要走出黑暗期，衝刺疫後商機。

天鵝湖飯店業者林富男說，疫情期間國人身心都很壓抑，擁有大型重機車的騎士們，過去能自在地在城市與鄉間騎車漫遊，疫情警戒期間，這群騎士配合防疫避免趴趴走，大多宅在家，很多人都說悶壞了。

林富男說，相較於北部疫情嚴重，南台灣是本土疫情控制穩定區域，中央疫情指揮中心從24日起，鬆綁二級警戒部分管制内容，海泳、浮潛等水域活動將開放，墾丁地區觀光業者期待迎來客人上門，走出幽暗低谷。

警戒鬆綁後，恆春半島得利於戲劇「斯卡羅」正夯，墾丁有機會在暑假尾聲衝一波熱潮。林富男說，無論從花東或南台灣出發奔向國境之南，有無敵海景的旭海公路，更是重機騎士的忘憂首選路線，重機騎士跨夜住宿有其需求，希望重機緊臨住房才能安心，要有獨立停車位，且平坦方便進出。