疫情狂用免洗餐具 新北台中台南高雄激增20%以上

今年五月中新冠肺炎疫情惡化，全台進入三級警戒，中央及各縣市陸續暫時開放免洗餐具使用，再加上禁止內用，民眾飲食需求轉向外帶、外送模式，導致廢棄物再創高點。綠色和平估算，今年五至六月期間，新北、台中、台南與高雄的紙容器和塑膠容器都增加20%以上，六都總量為18041公噸，也比去年同期高出近15%。

綠色和平比對各地環保局每月回收紙容器與塑膠容器數據資料，發現今年五至六月，高雄市較去年同期增加29%，為六都之最，新北、台中、台南也分別上升24%、23%以及20%。綠色和平專案主任張凱婷表示，全台垃圾在兩個月內大幅增長，現在能在短時間減少垃圾的方法是導入循環容器，杜絕垃圾產生。

綠色和平表示，過去訪查回收處理廠，發現使用過的塑膠盒、托盤與飲料杯等塑膠容器並非全部都能進入回收系統，整體回收率低，即使被送到回收廠，卻因為處理成本高於賣價，大多被視作一般垃圾處理，顯見回收無法解決塑膠垃圾；循環模式可以減量，還能降低生產當地的原料消耗、水資源消耗及溫室氣體排放。

近年各地已開始出現循環容器，台南市去年推出環保外送，提供消費者循環餐飲容器，新北市政府與桃園市政府也自主發展循環容器取代一次性塑膠容器。綠色和平建議，應引導企業改用一定比例的循環容器，其他縣市也要導入循環容器模式並設定目標。