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12歲就接觸色情媒體！超過67％家庭未討論過性行為議題

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市推「跨世代共學」活動，提升青少年與家長在家討論性相關話題的意願。圖／北市衛生局提供
北市推「跨世代共學」活動，提升青少年與家長在家討論性相關話題的意願。圖／北市衛生局提供

青少年在「轉大人」青澀時期，經歷身心快速轉變時，個性會變得敏感，加上課業壓力、同儕人際關係及對性的好奇，為避免青少年在徬徨時求助無門或接收錯誤訊息，北市衛生局去年起推出「跨世代共學」活動，提升在家討論「性」話題意願；另北市8家醫療院所也設有青少年親善門診，提供孩子面對青春期的困擾。

根據衛福部國民健康署2018年「國中學生健康行為調查報告」結果顯示，第一次接觸色情媒體的年齡分布，以12至13歲孩童最多，占17.7％。

兒童福利聯盟文教基金會2016年「台灣兒童性教育知識調查報告」指出，有26％家庭從未與孩子談論過性知識，其中高達67.6％家庭從未討論「性行為」議題、56.3％未討論過感情議題。

衛生局長黃世傑表示，北市衛生局致力整合友善青少年就醫環境及認證體系，避免過早發生性行為或有性行為時知道正確避孕方式，避免性病及意外懷孕，並強調家長的參與及教導青少年如何保護自己、尊重他人。

北市府去年起推出跨世代共學活動，舉辦36場、近1200位親師生參與，將工作坊變成親子間練習「談性說愛」的起點，有高達95％參與者認為有助提升在家討論「性」相關話題意願。

今年跨世代共學活動將分別從幼兒、國小兒童、國中生、高中生等階段設計不同內容，利用多元活動形式，增近親子學習效果，也讓家長以「接納、肯定」方式回應孩子的好奇，並討論適合的作法，讓孩子不用偷偷上網找答案、問朋友。

另外，北市有8家醫療院所，提供青少年人際交往、生育保健（含避孕方法及未成年懷孕多元選擇諮詢）、情緒管理及自殺防治等醫療或保健諮詢服務，像是安全性行為、交友、拒毒、壓力因應、性傳染病、網路成癮等，能保護及尊重青少年隱私，減少就醫尷尬。

8家醫療院所包含台灣大學醫學院附設醫院、三軍總醫院北投分院、萬芳醫院、北市聯合醫院和平婦幼院區、陽明院區、仁愛院區，以及天晴身心診所與夏凱納生活診所。

北市推「跨世代共學」活動，提升青少年與家長在家討論性相關話題的意願。圖／北市衛生局提供
北市推「跨世代共學」活動，提升青少年與家長在家討論性相關話題的意願。圖／北市衛生局提供
北市有8間醫療院所提供青少年醫療及諮詢服務。圖／北市衛生局提供
北市有8間醫療院所提供青少年醫療及諮詢服務。圖／北市衛生局提供
北市推「跨世代共學」活動，提升青少年與家長在家討論性相關話題的意願。圖／北市衛生局提供
北市推「跨世代共學」活動，提升青少年與家長在家討論性相關話題的意願。圖／北市衛生局提供

北市 衛生局

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