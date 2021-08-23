男子腰酸背疼 脊椎磁振造影意外發現罹腹主動脈瘤

1名64歲男子最近感到腰酸背痛，按摩推拿、復健治療都未明顯好轉，後來做健檢做脊椎磁振造影檢查時，卻意外發現他有腹主動脈瘤，且長軸已超過8公分，所幸及早發現，未破裂造威脅生命，目前正進一步治療。

澄清醫院柏忕健康管理中心醫師李瑞文指出，腹主動脈瘤早期很難被發現，通常都是太過膨大，壓迫到周圍組織而產生症狀，例如腹痛、腰痛、背痛，患者常會因此去腸胃科或骨科就診，很難直接連想到是主動脈的疾病，因脊椎影像檢查發現腹主動脈瘤更是少見。

主動脈是全身血液的主要供給管道，將血液由心臟分配送到全身，體內有主動脈瘤，猶如一顆不定時炸彈，隨時會破裂，造成主動脈剝離的機率也會大增。

李瑞文說，三高代謝症候群患者，或抽菸、體重過重、以及一些自體免疫疾病皆會引發血管發炎或硬化，造成血管的彈性變差，提高主動脈瘤的發生機率。這位患者本身血糖、血脂肪過高、體內組織發炎指數也異常，顯示全身的血管其實長期處於高風險的情況。