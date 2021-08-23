非洲豬瘟恐侵台！環保署宣布啟動全國676家養豬場稽查

農委會昨宣布台灣出現走宗走私非洲豬瘟越南肉品，且部分可能已經流通到市面，若進一步流向畜牧場恐引發染疫風險。環保署今天表示，將針對全國676家廚餘養豬場啟動稽查工作，若違反將從重處分。

環保署呼籲，民眾近期如果發現使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，必須丟到垃圾車內，不要回收到廚餘桶，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。餐廳及事業單位廚餘應確實交給清潔隊，或合法養豬場作為飼料使用，或產製堆肥做為肥料，千萬不可以付給非法養豬場或隨意丟棄，違者將依違反廢棄物清理法從重處分。

另外，全國環保機關已核准676家養豬場合法使用廚餘，環保署說，108年2月1日起已稽查1萬5153家次養豬場，希望確保廚餘作為養豬飼料的使用安全。因應近期發生走私肉品事件，將針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作，杜絕廚餘之染疫風險。

環保署提醒，全國養豬場應落實廚餘高溫蒸煮，並將相關蒸煮情形上傳至環保署建置平台，勿非法使用廚餘，以避免我國養豬產業再次遭受重創。針對違法養豬場，政府機關將依違反飼料管理法與廢棄物清理法從重處分。