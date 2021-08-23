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疫情下的捐款寒冬 社福界急需的創新與支持

撰文 / 張筑喬、林筱穎

⬆北市視障者家長協會在傳善獎支持三年下建置視多障日間服務基礎，成立視障及視多障社區工坊，一方面提升學員作業技能，有機會自立生活，另一方面將產品透過行銷團隊銷售，機構產生自主財源。 圖／台北市視障者家長協會 提供
⬆北市視障者家長協會在傳善獎支持三年下建置視多障日間服務基礎，成立視障及視多障社區工坊，一方面提升學員作業技能，有機會自立生活，另一方面將產品透過行銷團隊銷售，機構產生自主財源。 圖／台北市視障者家長協會 提供

你是固定會捐款的人嗎？還是看到公益廣告、超商收銀機旁的募捐箱才會臨時意動掏出錢包捐款的人呢？隨著新冠疫情升溫，從上半年發佈三級警戒開始至今，全台高達9成社福機構的財務受到嚴重影響。

台灣公益團體自律聯盟秘書長林依瑩表示，過往不少社福機構，透過所在服務據點銷售各式產品的研發，像是烘焙品，或是手作物品，作為機構營運的重要收入來源之一。但疫情減少人與人接觸，社福機構銷售業績大幅下滑；同時，社會大眾面對未來不確定性，導致捐款意願減少，社福機構面臨資金缺口，成為隱而未現的重災戶。

民間捐款、政府補助及業務收入是社福機構主要三大收入來源。在資源、影響力有限的情況下，中、小型機構往往選擇申請政府專案來補貼財務缺口，儘管政府專案申請需要繁複的程序與文件，一旦熟悉後難度就會大幅下降；部分專案也包含補助人事費與培訓機會，對社福機構經營與人事穩定帶來好處。

陳永泰公益信託推動傳善獎七年來，觀察到約有3成的中、小型社福機構收入主要仰賴政府補助；甚至有少數幾家機構來自政府補助的收入比例超過8成，代表這些機構過於依賴政府，倘若未來面臨施政方向突然改變，極有可能造成機構收入驟降或是組織調整的困難。

另一方面，許多機構在執行政府專案時為了符合結案需求，可能偏離機構成立的初衷，導致服務的價值不復存在。加上專款專用的限制，阻斷機構創新與改變的可能性，造成機構服務僵固，趕不上個案需求等狀況。

因此，傳善獎提供每家得獎機構每年400萬、連續三年共1,200萬穩定且沒有使用限制的資金，讓社福機構有機會打破過往藩籬，為機構自身發展放膽嘗試、創新，也為弱勢打造更貼近需求、不流於形式的服務。

其中也不乏善用政府專案，同時運用傳善獎的補助做到創新與另闢財源的社福機構。以台北市視障者家長協會為例，長年參與衛福部的培力計畫，提供協會內社工穩定的學習管道與資源支持，也在傳善獎的肯定與支持下，成立視多障日間服務中心與雲端千眼平台。

台北市視障者家長協會王晴紋總幹事表示，「我們意識到創新服務需花更多的精力和社會大眾溝通，結合傳善獎提供的宣傳資源，我們同時組建專門的行銷團隊，讓傳善獎產生的效果不停歇。」台北市視障者家長協會從105年獲獎後連續三年間，捐款收入從1,153萬增加至2,087萬，成長幅度高達81％，既獲得補助又能提升機構能見度，增加捐款是一件雙贏的喜事。

另外，獲得兩屆傳善獎肯定的台北市基督教勵友中心執行長吳易峰也說：「透過傳善獎的資源傳播，我們才意識到素材與行銷的重要性，勵友開始多元的嘗試，也有社工夥伴專職投入行銷。」進而展開社群經營、數位廣告投放，到推出義賣商品，透過每一次創新的嘗試，強化機構服務的認知度，讓社會大眾有全新視角認識機構。

勵友中心在「好 young 少年創意基地」幫助社會邊緣的孩子提升數位技能，疫情影響改為線上學習時，行銷團隊協助募得電腦設備，孩子能快速適應變化，讓學習不中斷。 圖／台北市基督教勵友中心 提供
勵友中心在「好 young 少年創意基地」幫助社會邊緣的孩子提升數位技能，疫情影響改為線上學習時，行銷團隊協助募得電腦設備，孩子能快速適應變化，讓學習不中斷。 圖／台北市基督教勵友中心 提供

好的行銷是一塊敲門磚，讓社福機構在照顧個案時也能募得更多資源跟擴大知名度，一旦有足夠的影響力，才有機會引導社會大眾、民間企業意識到機構的存在，對於服務與成果產生認同與捐款，進而提供個案更好的服務，讓社會的安全網持續運轉。

２０２１第七屆傳善獎得獎名單如下
♥均一平台教育基金會
♥台灣城鄉永續關懷協會
♥勵友中心
♥揚生基金會
♥黎明教養院 ♥罕見疾病基金會
♥脊髓損傷潛能發展中心
♥家庭照顧者關懷總會

完整【公益平行，助人者自助】報導https://udn.com/upf/ubrand/2021_data/social_organisation/index.html

想了解更多得獎機構,請上傳善獎官網
https://www.auroratrust.org.tw/?page=winner&id=17

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