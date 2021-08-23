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嘉義林管處推出超實用App 阿里山全方位資訊一手掌握

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義林管處推出「森遊阿里山」APP，交通資訊從山下到山上通通幫遊客整理好。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處推出「森遊阿里山」APP，交通資訊從山下到山上通通幫遊客整理好。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林區管理處推出App「森遊阿里山」並錄製教學動畫懶人包遊客可依此事前規畫，依據自身狀況決定健行難度，更有效率、安全地享受遊程，功能從山下交通包到山上日出位置，讓遊客規畫行程「一手掌握」。

嘉義林管處推出「森遊阿里山」App，並錄製教學短片，方便了解山上多變天氣及阿里山日出位置，為追日提前卡位，「步道360度實景導覽」，讓每個景色無死角，彷彿置身於森林中，不用出門就可以享受森林視覺美。

想了解展館內容可用「3D實景」，一鍵走訪博物館、生態教育館等館舍，附帶專業導覽介紹收穫滿滿；「最新花況」由工作人員即時拍照、標註座標，建立阿里山最完整的追花秘笈，讓遊客不再走馬看花。

林管處表示，「森遊阿里山」是全國首創國家森林遊樂區導航導覽型App，在抵達遊樂區後，透過已整合的行前規畫、導航及導覽等功能，提供遊客整段旅遊專屬行程，面對突發狀況更可以利用「快速導引」，如服務台、AED、滅火器、甚至最近的廁所，都可以馬上導航，解決緊急狀況不瞎跑。

林管處為鼓勵民眾多到戶外走走、增加免疫力，現在下載「森遊阿里山」App至阿里山旅客服務中心即可兌換1份備忘版，更希望民眾多多利用智慧科技融入森林的便利服務，一手掌握山上資訊。

嘉義林管處推出「森遊阿里山」APP，快速引導功能可讓遊客迅速找到廁所、AED等，解決臨時緊急狀況。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處推出「森遊阿里山」APP，快速引導功能可讓遊客迅速找到廁所、AED等，解決臨時緊急狀況。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處推出「森遊阿里山」APP，3D實景導覽讓遊客一鍵走訪，還附帶專業導覽介紹。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處推出「森遊阿里山」APP，3D實景導覽讓遊客一鍵走訪，還附帶專業導覽介紹。圖／嘉義林管處提供

阿里山 嘉義 森林遊樂區

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