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威力彩27億元 彩友全力「催股」30萬包牌最後衝刺

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／翻攝
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／翻攝

威力彩連續槓龜41期獎金上看27億元，今天下午開獎，雲林縣一家彩券行邀請熟客，發動募股，以每股3千元集資30萬元共1百股集資包牌，因開獎在即，股友今天作最後衝刺，在網路大力鼓催網友入股，到今天早上7時只剩30股，在催股下不到一小時只剩25股，業者有信心集資成功，也期待幸運之神眷顧抱回大獎。

威力彩獎金上看27億元，是今年最高單注獎金。雲林縣虎尾鎮一家彩券行業者上一期，也以投股共資方式，邀請熟客以千元為一股包牌，最後94股收單，但開獎結果未能幸運拿下頭獎

虎尾鎮北平路玖億彩券行業者陳建方，工作之餘喜歡研究算牌，他過去曾邀老客戶入股集資包牌，曾經中過大樂透一百多萬獎金讓股友平分。上期威力彩頭獎累計21.5億，陳建方算牌抓了約13個號碼，再憑其經驗組合將二區1至8號全包，一股為1000元，到開獎前共募集94股，投注9萬4千元。

陳建方表示，上一期最後共得1萬8800元，中了三個號碼，有的彩單只差一號，很可惜，但他們不氣餒再接再厲，這次一樣採用聰明包牌，選了17個號碼排列，總共排列3000組號碼，以每股3000元為對外公開募股，預計募100股集資30萬，再拚一次。

陳建方說，一個人的力量要中頭獎不易，集資可增高中獎機率，尤其大家集氣，結合更多人的力量和運氣，相信可拼出頭獎來。

因開獎在即，陳建方和股友在網路臉書催股，希望達到百人集資又集氣目標，幸運摘下27億大獎，如果幸運獲獎，每股仍可獲約二千萬元獎金。

威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／攝影
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／攝影
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／翻攝
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／翻攝
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／翻攝
威力彩今天開獎，獎金達27億元，雲林一家彩券行募股集資包牌，在網路最後衝刺催股，希望集資包牌成功，獲得頭獎。記者蔡維斌／翻攝

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