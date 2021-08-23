帛琉入境變嚴！須備完整疫苗證明 台帛泡泡不受影響

帛琉近日前傳出有2例境外移入病例，讓外界擔憂台帛旅遊泡泡恐生變數，疫情指揮中心日前也宣布，將要求帛琉團成員比照一般入境者篩檢，並持續觀察狀況，進行滾動式檢討；不過帛琉方昨發出公告，要求所有前往帛琉旅遊者不僅要出示3天內的核酸PCR檢測陰性報告，也要具備完整疫苗接種證明：此外，入境帛琉後，還要自費支付2次採驗費用，在帛琉境內移動也會有限制。

帛琉入境再度加嚴，讓不少民眾擔憂台帛旅遊泡泡是否會受到影響。對此，帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均今受訪時強調，帛琉新入境檢疫規定不適用台帛旅遊泡泡，台帛旅遊泡泡旅客不會受到影響。

根據帛琉方的入境規定最新公告，入境旅遊者必須在第1天、第5天，在帛琉國家醫院進行核酸檢測，每次檢測費用為30.5美元。此外，入境旅遊者的活動也受到限制，其移動範圍僅限就醫、生活採買、銀行等，避免去人潮眾多的地方，違者將開罰500美元罰款或最高一年監禁。

雷均表示，該新入境規定是針對非旅遊泡泡旅客，目前帛琉僅有關島飛帛琉，因此主要是針對關島。

雷均表示，目前台帛旅遊泡泡旅客入境帛琉，不需要到達第一天做PCR檢測，台帛旅遊泡泡持續進行，沒有受到影響，也不會限制旅客行動。