胸背痛看心臟科 電腦斷層查出是總膽管結石

1名73歲男性因胸痛、後背痛及冒冷汗到心臟科就醫，因為症狀像極了主動脈剝離，於是緊急安排電腦斷層檢查，但掃瞄結果卻顯示導致他胸痛的原因竟然是總膽管結石；經手術取出結石，並經抗生素治療感染問題，症狀才獲得改善。

長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，總膽管結石的症狀常見會有上腹痛、發燒及黃疸，像患者這樣以心窩痛的表現較為少見。另外，患者表示除了心窩痛，也還有畏冷及茶色尿的情形。

這顯示患者除了結石，也已有細菌感染的跡象，於是蔡松茂緊急安排病人住院，以抗生素及內視鏡逆行性膽胰管攝影術治療，在順利取出總膽管結石後，患者的胸痛症狀及感染情形也同時得到改善。

蔡松茂說，大部分的總膽管結石可以由腸胃內科以內視鏡的方式取出，而總膽管的結石，通常來自於膽囊裡的結石移位至總膽管而導致阻塞，若要避免再次發作，一般都會建議患者再追加膽囊手術，才能根絕後患。

他提醒，患有膽囊結石的人，平常應注意不要暴飲暴食，少吃油炸高熱量食品、並避免喝酒。若有如胃痛一樣的不適，又加上發燒、畏冷或茶色尿，應立即就醫檢查。