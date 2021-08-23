快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胸背痛看心臟科 電腦斷層查出是總膽管結石

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，總膽管結石的症狀常見會有上腹痛、發燒及黃疸，像患者這樣以心窩痛的表現較為少見。圖／長安醫院提供
長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，總膽管結石的症狀常見會有上腹痛、發燒及黃疸，像患者這樣以心窩痛的表現較為少見。圖／長安醫院提供

1名73歲男性因胸痛、後背痛及冒冷汗到心臟科就醫，因為症狀像極了主動脈剝離，於是緊急安排電腦斷層檢查，但掃瞄結果卻顯示導致他胸痛的原因竟然是總膽管結石；經手術取出結石，並經抗生素治療感染問題，症狀才獲得改善。

長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂指出，總膽管結石的症狀常見會有上腹痛、發燒及黃疸，像患者這樣以心窩痛的表現較為少見。另外，患者表示除了心窩痛，也還有畏冷及茶色尿的情形。

這顯示患者除了結石，也已有細菌感染的跡象，於是蔡松茂緊急安排病人住院，以抗生素及內視鏡逆行性膽胰管攝影術治療，在順利取出總膽管結石後，患者的胸痛症狀及感染情形也同時得到改善。

蔡松茂說，大部分的總膽管結石可以由腸胃內科以內視鏡的方式取出，而總膽管的結石，通常來自於膽囊裡的結石移位至總膽管而導致阻塞，若要避免再次發作，一般都會建議患者再追加膽囊手術，才能根絕後患。

他提醒，患有膽囊結石的人，平常應注意不要暴飲暴食，少吃油炸高熱量食品、並避免喝酒。若有如胃痛一樣的不適，又加上發燒、畏冷或茶色尿，應立即就醫檢查。

患者 發燒 手術

延伸閱讀

八旬翁胸口突刺痛倒地 主動脈剝離險奪命

九把刀岳母「LINE最後留言」　醫師推斷最有可能死因

93歲翁輸尿管結石推回腎內 以軟式輸尿管鏡雷射清除

7旬伯血尿服藥一周後仍未改善 竟是晚期攝護腺癌

相關新聞

外出小心！氣象局針對4縣市發布大雨特報 2縣市大雷雨

外出注意。中央氣象局針對南投、雲林、嘉義、屏東四個縣市發布大雨特報、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。

威力彩上看27億 這里長號召824位里民集資65萬包牌投注

威力彩頭彩上看27億元，台中市北屯區平和里長林煜舜第三度，透過臉書號召了824人集資65萬8千元，以包牌方式再賭一把，希...

威力彩頭獎今晚上看27億 民眾在鎮瀾宮旁買完拜大甲媽

威力彩已連摃41期，今晚開獎頭獎上看27億，許多人今天到台中市大甲鎮瀾宮參拜前，先到隔壁大甲媽彩券行買威力彩，再拿到大甲...

國內首查獲非洲豬瘟走私肉 食藥署加強稽查東南亞商店

農委會昨宣布台灣出現首宗走私非洲豬瘟越南肉品，且部分可能已經流通到市面，若進一步流向畜牧場恐引發染疫風險。衛福部食藥署長...

大雨後香菜最高價每公斤飆至800元 預估中秋後回穩

8月上旬大雨損壞中南部蔬菜，香菜每公斤今天最高拍賣價來到800元，均價500元，是去年同期的10倍，業者預估復耕兩個月才...

三重深夜交通執法 平均每4分鐘就有1人闖紅燈

新北市三重警分局為防範青少年深夜聚眾騎機車競速，並維護交通和夜間安寧，上周末連續3天針對防制危險駕車強化執法，共開出53...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。